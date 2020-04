OAB Piauí repudia ato truculento contra comerciante na zona sul

A ação de policias contra um comerciante do bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina tem causado revolta nos internautas. Assim como a população os governantes e entidades estão se posicionando contra a violência ocorrida.



Empresário é algemado e passa mal durante fiscalização em Teresina

Firmino e W. Dias lamentam excessos, mas reforçam obediência aos decretos







Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Piauí, por exemplo, divulgou uma nota de repudio contra o ato, pois acreditam que assim como os decretos de fechamento do comércio devem ser obedecidos, não há necessidade de agir com violência contra os empresários.

Em nota, é evidenciado que um Estado Democrático de Direito, a atuação dos agentes de segurança devem ser moderadas, caso não haja necessidade. A OAB acrescentou que a atividade policial é essencial para comunidade piauiense, e que aguarda a apuração da Corregedoria da PMPI.

Veja a nota na íntegra:

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, diante dos fatos ocorridos durante a abordagem de um comerciante realizada na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina, vem a público se posicionar contra todo tipo de violência e repudiar o excesso dos agentes no referido caso.



Qualquer abordagem relacionada às restrições impostas em razão da pandemia de COVID-19 deve ser efetivada tendo em vista o bem comum, sem truculência e sem submeter os cidadãos a quaisquer situações vexatórias.

Os relatos e as imagens do ocorrido evidenciam, a princípio, que a ação foi desproporcional, atentando contra as garantias fundamentais titularizadas por todos os cidadãos.

Num Estado Democrático de Direito, o uso da força por agentes estatais deve sempre guardar moderação, somente se justificando quando necessário e na exata medida para a contenção dos riscos impostos à coletividade e às autoridades policiais, sob pena de abuso de autoridade.

Vale ressaltar que a atividade policial é essencial à vida em comunidade e respeitada por toda a sociedade piauiense, porém, não se pode compactuar com nenhuma forma de excesso cometido em detrimento dos direitos fundamentais.

A OAB Piauí, aguarda, assim, a apuração de responsabilidades pela Corregedoria da PMPI, com a aplicação, se for o caso, das sanções cabíveis.

Sandy Swamy