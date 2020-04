OAB Piauí pede recuperação da PI-392 ao Governo do Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de Direito Agrário e Agronegócios, solicitou ao Governo do Estado do Piauí a recuperação do trecho da PI-392, por conta de uma forte chuva na região dos Cerrados, especificamente, na Serra da Laranjeira, município de Currais – Sul do Piauí. Com a interdição do trecho, os produtores e moradores estão impedidos de trafegarem, sendo esta a principal via de acesso à cidade.



Carros são arrastados e pessoas ficam ilhadas após tromba d'água em Currais



O Presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócios da OAB Piauí, Evaldo Martins, explica que, com a destruição da principal via de escoamento, os produtores e moradores estão impedidos de trafegarem, causando grandes danos. Além disso, Evaldo Martins ressalta ainda “que a crise econômica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia do Covid-19, o agronegócio exerce papel fundamental, tanto na arrecadação tributária pelo governo, como também no fornecimento de alimentos para a população e insumos para a indústria alimentícia nacional”, conta. Para o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, “os prejuízos enfrentados vão muito além do tempo que se perde no trecho. Todavia, o dano maior é à vida das pessoas que se arriscam nesta estrada. A OAB Piauí, como defensora das garantias sociais, pede uma posição dos órgãos competentes para recuperar a PI-392 e diminuir o prejuízo dos produtores que dependem da estrada para escoar sua produção”, disse.





Com informações da OAB/PI