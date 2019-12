OAB Piauí denuncia sujeira nas praias de Luís Correia

A quantidade de lixo espalhado nas barracas das praias de Luis Correia, litoral piauiense, fez com que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, fizesse uma denúncia à Prefeitura para que resolvesse o problema.



De acordo com o presidente da Comissão, José Augusto, é inadmissível considerar normal poluir as praias da forma como está acontecendo afetando, inclusive, os direitos do consumidor que são desrespeitados por tamanha sujeira nas praias causando danos a higiene dos locais.

“Esse é um péssimo exemplo a quem chega no litoral piauiense. É importante dizer que os consumidores são surpreendidos com a venda de comidas e bebidas em local de mal cheiro, atraindo moscas. Os consumidores devem estar em locais limpos, sem poluição visual e a produzida por dejetos/lixos", afirma.

Após a denúncia, realizada na sexta-feira (28), uma equipe da Prefeitura de Luís Correia esteve no local para fazer a limpeza. Apesar disso, o Presidente da comissão alerta que a sujeira tende a aumentar com as festas do fim de ano.

“Continuaremos acompanhando essa situação porque temos o direito de sermos respeitados enquanto consumidores. Sujeira, alimentação e meio ambiente não combinam. Precisamos preservar as nossas praias e também manter os espaços como atrações turísticas que atendam com qualidade a todos”, explica José Augusto.

