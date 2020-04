OAB-PI realiza campanha em prol das pessoas em vulnerabilidade social

Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a chave para impedir situações mais graves é ser solidário, pois a disposição para colaborar pode ajudar inúmeras famílias que estão sem renda neste período. Pensado nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, em uma ação conjunta com todas as Comissões Temáticas, está realizando Campanha #OABSolidária que visa arrecadar doações em dinheiro e cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.



A Campanha tem como objetivo construir uma corrente de colaboração no combate aos danos sociais causado pelo Coronavírus. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, chama a atenção para a causa e ressalta a importância das doações para minimizar os efeitos da crise que vem atingindo toda a sociedade.

“É tempo de ser solidário. Por isso, a OAB Piauí, como instituição que zela pelos direitos do cidadão e por uma sociedade mais justa, tem o dever de unir forças para realização de ações em prol da população mais vulnerável. Toda Seccional está envolvida nessa iniciativa e acreditamos que, juntos, podemos conseguir ajudar muitas famílias que estão sofrendo”, frisou o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto.

Como doar:

As doações em dinheiro podem ser realizadas, por meio de depósito ou transferência bancária:

Banco do Brasil

Agência: 3791-5

Conta: 5752-5

Cliente: OAB PI DOAÇÕES.

Já as doações de cestas básicas podem ser entregues na portaria da OAB Piauí, no horário comercial: 8h às 12h e de 14h às 18h.

