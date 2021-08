OAB divulga edital para vaga de novo desembargador do Tribunal de Justiça

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), secional Piauí, abriu inscrições para o processo de escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do estado. A eleição é para indicar quem deve ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho.

De acordo com o edital divulgado com as normas para a escolha do 5º Constitucional, vaga que é destinada para a OAB, os candidatos devem ter: mais de 10 anos ininterruptos do exercício da profissão, ser fica limpa, apresentar certidões negativas, não ter sanções disciplinares na OAB e apresentar termo de compromisso de defesa da moralidade administrativa.



Foto: Divulgação/ OAB

A taxa de inscrição é de R$ 500 e pode ser feita de 10/08 à 06/09/2021. Após a publicação do edital com a relação final dos candidatos inscritos, a Comissão Eleitoral convocará os advogados e as advogadas regularmente inscritos na Seccional, por meio de edital específico, que será publicado no Diário Eletrônico da OAB e no site do Conselho Seccional com antecedência mínima de 10 dias da data prevista para a realização da consulta.

Veja o edital.



