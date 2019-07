Caminhada da Fraternidade: O DIA vence concurso em duas categorias

O Sistema DIA de Comunicação conquistou os primeiros lugares nas categorias "impresso (jornal e revista)" e "portal de notícias" no 17º Concurso de Reportagem "Dom Avelar Brandão Vilela", que premia as melhores reportagens sobre a 24ª Caminhada da Fraternidade, que este ano trouxe o tema “Abraço: nosso laço com o outro”.

A relação dos vencedores foi divulgada na tarde desta terça-feira (2), e a cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá nesta quarta-feira, dia 3 de julho, às 19 horas, no auditório Paulo VI.

As jornalistas Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla conquistaram o primeiro lugar na categoria "portal de notícias", com a reportagem "Caminhada da Fraternidade: um abraço de acolhida aos necessitados".

As jornalistas Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla venceram na categoria "portal de notícias" (Fotos: Arquivos pessoais)

E as jornalistas Glenda Uchôa e Biá Boakari foram as grandes vencedoras na categoria "impresso", com a reportagem "Caminhada da Fraternidade: laços incentivam aproximação e inclusão".

As jornalistas Glenda Uchôa e Bia Boakari venceram na categoria "impresso" (Fotos: Arquivo O DIA)

O fotógrafo Assis Fernandes foi o responsável pelas imagens que enriqueceram os dois trabalhos.

Este ano, o concurso de reportagem “Dom Avelar Brandão Vilela” contou com a participação de 16 veículos de comunicação local. E serão premiadas, ainda, reportagens realizadas para o rádio e para a televisão.



Ao anunciar os vencedores do concurso, a Arquidiocese de Teresina celebrou o sucesso da Caminhada da Fraternidade, cursos recursos, arrecadados com a venda dos kits, são destinados a projetos sociais desenvolvidos pela Igreja Católica no estado.

Caminhada da Fraternidade chegou este ano à sua 24ª edição (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

"A Caminhada da Fraternidade reafirma seu compromisso com o amor e o serviço ao próximo ao longo desses 24 anos. Em mais um ano, o evento reuniu milhares de pessoas em um momento de fé, a favor da vida, do respeito, da esperança e da solidariedade. Os recursos oriundos da venda são revertidos para instituições, serviços e casas de apoio que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade, como é o caso do Lar da Fraternidade, Centro Maria Imaculada e Lar de Misericórdia, além de promoção humana nas paróquias da cidade, dentre outras iniciativas", comenta a Arquidiocese.

MATÉRIAS VENCEDORAS DO CONCURSO

IMPRESSO: JORNAL O DIA

Matéria: CAMINHADA DA FRATERNIDADE: LAÇOS INCENTIVAM APROXIMAÇÃO E INCLUSÃO (SÉRIE)

Profissionais: GLENDA UCHÔA, BIÁ BOAKARI E ASSIS FERNANDES





PORTAL DE NOTÍCIAS: O DIA

Matéria: CAMINHADA DA FRATERNIDADE: UM ABRAÇO DE ACOLHIDA AOS NECESSITADOS

Profissionais: MARIA CLARA ESTRÊLA, NATHALIA AMARAL E ASSIS FERNANDES





RÁDIO: ANTARES

Matéria: NOSSO ABRAÇO, NOSSA SOLIDARIEDADE

Profissionais: CHRISTIAN SOUSA E THIALISON LUIS DE OLIVEIRA





TV: ANTENA 10

Matéria: “DENTRO DE UM ABRAÇO”

Profissionais: FELIPE REIS, WILLIAM TITO, PEDRO TOMP’S, FRANCISCO CARDOSO, EDENILTO TERÇO E CAIQUE LUANOVA

Cícero Portela