O DIA TV transmitirá missas conduzidas pelo Arcebispo de Teresina

Durante o período de quarentena por conta novo coronavírus (Covid-19), os piauienses poderão acompanhar as missas realizadas pela Arquidiocese de Teresina através da O DIA TV, canal 23.1, afiliada da Rede TV no Piauí. As celebrações acontecem diariamente, sempre a partir das 7h da manhã, e vão ser conduzidas pelo Arcebispo Metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito, diretamente da capela da residência episcopal.



As transmissões iniciam quarta-feira (25) com objetivo de proporcionar um momento de reflexão e renovação da fé aos telespectadores. “Vamos transmitir a santa missa e outras orações, todos os dias, de domingo a domingo. Você pode rezar, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode se integrar com a santa missa que está sendo celebrada, para pedir a Deus a benção e a proteção sobre nós”, destaca Dom Jacinto Brito.

O Arcebispo de Teresina também ressalta a importância de os fiéis permanecerem em casa durante o período determinado pelas autoridades, mas sem deixar de lado a fé e o contato com a palavra de Deus. “Uma grande força vai encher seu coração, sendo uma barreira contra o medo e contra o pânico, trazendo a paz que Jesus disse. Não temamos, confiemos. Vamos seguir as orientações das autoridades de saúde de fazer o isolamento social, evitando tudo aquilo que possa ser contagioso, mas, sobretudo, nos apegando àquele de quem nos vem todo o bem”, reforça Dom Jacinto.

Durante o período de quarentena, os templos estarão abertos para a oração pessoal, mas a recomendação da Arquidiocese de Teresina é que as celebrações aconteçam apenas de forma virtual, com objetivo de evitar aglomerações e a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus.

Virgiane PassosNatanael Souza