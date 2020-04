O DIA TV transmite missas ao vivo durante a Semana Santa

A televisão tem o importante papel de chegar a diversos lugares e atingir milhares de pessoas. Neste período de Semana Santa, sobretudo devido ao isolamento social estabelecido para evitar a disseminação do coronavírus, a O DIA TV tem feito um grande diferencial para os fiéis que desejam acompanhar as celebrações, mas estão impedidos de saírem de casa.

Durante duas semanas, período que antecedeu a Semana Santa, foram transmitidas missas diariamente. E ao longo desta semana, a programação continua, direto da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, localizada na Praça Saraiva, Centro de Teresina.

Para o diretor de Marketing do Sistema O DIA de Comunicação, Alberto Moura, a Semana Santa tem uma importância muito grande para a comunidade, especialmente para os católicos.



O Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, está realizando as missas com a igreja vazia - Foto: Arquivo O Dia



“As transmissões das celebrações levam conforto para muitas pessoas que estão em casa, que não podem sair, mas precisam alimentar esse lado espiritual, escutar uma palavra e fazer esse ritual que existe há tantos anos. Durante a Quaresma houve transmissão de missas, todos os dias às 7h, e que segue até hoje, quarta-feira. Nos outros dias, as transmissões acontecem sempre às 16h30”, ressalta.

O diretor de Marketing do Sistema O DIA reforça ainda que este é um momento de fé, de reflexão e de analisar a si mesmo, buscando se autoconhecer; e que transmitir as celebrações, pela televisão, permite que as pessoas se sintam mais próximas de suas crenças.

“Claro que as celebrações são de extrema importância neste período, e é bem tradicional assistir todas as missas que acontecem de Quinta a Domingo. Mas, com toda essa questão da pandemia e de não haver aglomeração de pessoas, o Sistema O DIA, juntamente com a Igreja Católica, irá transmitir essas celebrações”, pontua.

Programação

Dia 09/04 – Quinta-Feira Santa: Missa da Ceia do Senhor – 16h30

Dia 10/04 – Sexta-Feira Santa: Celebração da Paixão do Senhor – 16h30

Dia 11/04 – Sábado Santo: Solene Vigília Pascal – 16h30

Dia 12/04 – Domingo da Ressurreição: Missa Solene da Páscoa do Senhor – 16h30

Isabela Lopes, do Jornal O Dia