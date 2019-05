O DIA TV completa um ano no ar com informação de credibilidade

Em 18 de maio de 2018 estreava a O DIA TV, filiada Rede TV no Piauí, com transmissão ao vivo do Marcas Inesquecíveis – evento que premia as empresas que estão no coração dos piauienses. De lá para cá, muita coisa mudou e a programação cresceu. O telejornalismo de credibilidade, marca registrada do Grupo O DIA de Comunicação, se fortaleceu e hoje leva aos telespectadores o melhor do jornalismo. O presidente do Grupo, Valmir Miranda, fala dos desafios de instalar a O DIA TV e revela os próximos passos da emissora.



“Foi muito empenho e dedicação, porque estávamos implantando uma estrutura nova dentro do Grupo O DIA. Essa foi a primeira fase. Nós pretendemos, a partir de agora, começar uma segunda fase, que vamos implantar programas de variedades. Estou muito feliz por conseguir montar uma equipe muito coesa e muito boa, e ter implantado nesses 12 meses essa estrutura que todo mundo está vibrando com ela”, cita.

O apresentador do O DIA News 1ª Edição, Lívio Galeno, compõe a equipe desde a inauguração da TV (Fotos: Elias Fontinene/ODIA

Já a diretora da O DIA TV, Karliete Nunes, lembra que a programação cresceu de forma a atender o público e com a finalidade de levar ainda mais informação aos telespectadores. “Hoje, temos o programa policial que passou de meia hora para uma hora de duração, e o nosso telejornal com uma hora e quinze minutos. As produções foram ficando mais complexas e isso é um desafio muito grande, principalmente com a entrada dos programas de entretenimento, que pedem um pouco mais de trabalho e cuidado na edição. Então, é muito prazeroso ver que depois de um ano conseguimos evoluir”, pondera.

Na grade de programação da O DIA TV estão os telejornais Bom Dia News e O DIA News 1ª e 2ª Edição, que têm como compromisso trazer, diariamente, informação de credibilidade, fazendo com que os telespectadores se identifiquem com o canal. “Temos dois sentimentos muito claros. O primeiro é a animação e a empolgação pelo que ainda vai vir e também o sentimento de dever cumprido, pois, apesar de pouco tempo no mercado, estamos fazendo nosso trabalho muito bem feito e temos muita vontade de crescer e sermos maiores ainda”, destaca o apresentador do O DIA News 1ª Edição, Lívio Galeno.

“Eu vejo como um ganho, não só para Teresina, mas para todo o Estado, porque a O DIA TV veio para somar com a comunicação que já existe no Piauí, e o nosso propósito tem sido cumprido através dos nossos profissionais, das nossas matérias e do conteúdo que é passado”, enfatiza Najla Fernandes, apresentadora do O DIA News 2ª Edição.

Outro programa da casa é o Rota do DIA, que tem a função de acompanhar as demandas da comunidade, sobretudo no que diz respeito à segurança e prestação de serviços. “A O DIA TV assimilou bem esse novo formato de comunicação e vem trazendo essa nova dinâmica e as pessoas estão aprovando”, comenta o apresentador Marcos Cardoso.

Isabela Lopes - Jornal O Dia