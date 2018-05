O DIA News leva informação aos telespectadores da afiliada Rede TV

A O DIA TV, afiliada Rede TV no Piauí, foi inaugurada na última sexta-feira (18), com a transmissão ao vivo do Marcas Inesquecíveis para todo o Estado. E para tornar a informação ainda mais próxima dos telespectadores, boletins diários vão ao ar dentro da programação.

Quem explica melhor o Boletim O DIA News é a editora chefe do programa, Karliete Nunes. “A O DIA TV veio para completar o Sistema O DIA de Comunicação, que inclui impresso, portal, e TV. Os boletins serão veiculados em três horários, um no turno da manhã, outro no meio do dia e o último à noite, e terão matérias, standups, notas e a participação de profissionais que integram a equipe do Sistema O DIA de Comunicação. O que tivermos de informações mais quentes será noticiado no O DIA News, sempre valorizando o trabalho que é feito no impresso e no portal”, conclui.

Programação local já está no ar diariamente com a marca da credibilidade do Sistema O DIA de Comunicação (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Karliete Nunes reforça esta produção em parceria feita pela também equipe do impresso e do portal, que serão repassadas pelos boletins em tempo real. “E para isso funcionar, há uma integração entre os profissionais que fazem parte do portal, por terem uma apuração mais rápida, utilizando também os profissionais do impresso”, acrescenta.

Os boletins serão feitos ao longo do dia para que os telespectadores tenham essas informações em vários momentos, dentro da programação da O DIA TV, afiliada Rede TV. A editora chefe do Boletim O DIA News adianta que os telespectadores da O DIA TV terão novidades em breve.

“Em breve, além dos boletins, que continuarão existindo, os telespectadores passarão a ter mais uma opção de telejornal. Como somos um canal de TV que está começando agora, vamos iniciar com os boletins, mas nossa intenção é que, dentro de alguns meses, possamos estrear nosso telejornal”, finaliza.

Isabela Lopes - Jornal O Dia