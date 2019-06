O Dia Junino: nove quadrilhas disputam hoje a final do Festival Piauiense

Será conhecida hoje (23) a grande campeã do Festival Piauiense de Quadrilhas Juninas, competição que acontece como parte da programação do I Festival O Dia Junino. Promovido pelo Sistema O Dia de Comunicação, o evento chega a seu último dia neste domingo, com nove quadrilhas disputando a competição e shows de grandes nomes da música regional.



As apresentações das quadrilhas finalistas começam às 19 horas, no Theresina Hall, com a junina Lumiar. Em seguida entram no tablado as juninas Zamumbada, Fogo Quente e Elegante, Balancê, Arrocha o Nó, Rei do Cangaço, Balança Matuto, Lua de Prata e Explosão Estelar. Cada quadrilha terá 25 minutos de apresentação para o público e os jurados.



Nove quadrilhas disputam a grande final do Festival Piauiense de Quadrilhas Juninas - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Além das quadrilhas, o último dia do Festival O Dia Junino terá, também, apresentações musicais no palco montado no estacionamento do Theresina Hall. E neste domingo a trilha sonora fica por conta da banda Fulô do Sertão e de Jardel do Acordeon, levando ao público o melhor do forró pé de serra e a valorização da cultural regional.

“Nossa finalidade é retratar a peculiaridade da cultura nordestina em suas riquezas, com simplicidade e leveza”, é o que diz Adnayane Marins, uma das integrantes da banda Fulô do Sertão. O trio promete embalar o público com canções inspiradas em Luiz Gonzaga, Jacson do Pandeiro e Marinês.

O Dia Junino

O I Festival O Dia Junino nasceu da necessidade de valorizar as festividades do mês de junho no Piauí e levar para o público as manifestações artísticas no Nordeste, através da música, da dança e da culinária. O evento acontece no Theresina Hall (Avenida Raul Lopes), com uma grande estrutura contendo dois palcos, arena de apresentação das quadrilhas e 20 estandes de alimentação. A entrada é gratuita.

Maria Clara Estrêla