O DIA Ecotur inicia com distribuição de guias e brindes em Parnaíba

O projeto O DIA Ecotur começou com todo gás no litoral do Estado. Nessa sexta-feira (26), uma equipe realizou blitze no Parnaíba Shopping e no cruzamento das avenidas Pinheiro Machado e São Sebastião. Foram distribuídos brindes e um guia contendo orientações sobre como contribuir com a preservação ambiental, além de dicas sobre destinos turísticos do litoral piauiense.

Washington Moura, gerente de Comunicação e Marketing da Unimed Teresina, empresa que apoia O DIA Ecotur, acompanhou a ação, juntamente com uma equipe de colaboradores da cooperativa médica. Ele entende que ações desse tipo são essenciais para sensibilizar a sociedade acerca da importância de todos adotarem comportamentos mais sustentáveis, com vistas a permitir a construção de um mundo melhor para as próximas gerações.

Guia informativo foi distribuído no cruzamento das avenidas Pinheiro Machado e São Sebastião. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



"Faz parte da política da Unimed valorizar a sustentabilidade. Está entre os nossos valores. Então, um projeto que vem ao encontro dessa proposta nós apoiamos, porque entendemos que a sustentabilidade tem três pilares: o ambiental, o social e o econômico. E essa iniciativa do Jornal caminha lado a lado com nosso pensamento. A Unimed trabalha com o conceito de que precisamos mudar hábitos. Não apenas parar de fumar, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e praticar exercícios físicos, mas também mudar hábitos no sentido de colaborar com a preservação do meio ambiente. Reduzir o uso de descartáveis, reciclar, não jogar lixo na praia, dentre outras ações do dia a dia", afirma Washington Moura.

Guia informativo foi distribuído no cruzamento das avenidas Pinheiro Machado e São Sebastião. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



No Parnaíba Shopping, outro apoiador do projeto, também está havendo a distribuição dos guias com orientações sobre a preservação ambiental. Marcelo Gurgel, superintendente do centro de compras e entretenimento, afirma que o projeto é extremamente oportuno para o turismo local, tendo em vista que contribui para que as praias do litoral piauiense permaneçam mais limpas e agradáveis.

"O Parnaíba Shopping, que completou cinco anos no último mês de fevereiro, é a segunda casa dos parnaibanos e espero que seja também um ponto de acolhimento para todos os turistas que vêm ao litoral. Nossa ideia é que as boas experiências vividas pelas pessoas aqui no shopping também possam ser estendidas até as praias, e nada melhor do que um projeto como este desenvolvido pelo Jornal O DIA para garantir que nosso litoral permaneça preservado", afirma Marcelo Gurgel.

Cícero Portela