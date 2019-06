O DIA e Fundação Quixote premiam talentos do concurso Jovens Escritores

Doze crianças e adolescentes foram premiados na noite deste domingo (23) por seus trabalhos inscritos no concurso Jovens Escritores, que este ano chegou à sua 14ª edição, e teve como tema as festividades juninas do Nordeste.

O concurso é realizado através de uma parceria entre o Sistema O DIA e a Fundação Quixote, que organiza o Salão do Livro do Piauí.

A premiação foi dividida em quatro categorias - ensino fundamental menor (desenho), ensino fundamental menor (redação), ensino fundamental maior e ensino médio (ambos redação).

Em cada categoria houve a premiação para os três melhores trabalhos. Os primeiros colocados receberam notebooks como prêmio, os que ficaram em segundo ganharam bicicletas e os que conquistaram o terceiro lugar receberam tablets.



A entrega da premiação ocorreu na abertura da quarta e última noite do Festival O DIA Junino, no Theresina Hall.

Houve, ainda, a premiação de uma professora orientadora, Ianna Ayanna Marques de Abreu Sales Rêgo.

O presidente da fundação, Kássio Gomes, comemorou o sucesso da parceria com o grupo O DIA, e ressaltou a importância de estimular o gosto das crianças e adolescentes pela leitura e pela escrita. "Para nós é um grande prazer, uma grande honra, poder fazer parte deste projeto, que não é apenas um projeto de estímulo /á inteligência, mas também é um projeto de inclusão social. E todos estão de parabéns - alunos, professores e escolas, os vencedores e também todos os que participaram. Afinal de contas, a inteligência é algo que precisa ser alimentado sempre", afirmou.

A editora-chefe do jornal O DIA, Adriana Magalhães, destacou que o concurso Jovens Escritores tem crescido a cada ano, contribuindo para que mais estudantes tenham despertado o interesse pela leitura e pela produção textual. "É sempre um enorme prazer para o Sistema O DIA realizar este prêmio, e este ano houve uma alegria maior, pois pudemos enaltecer a cultura local, por meio da temática escolhida, que foram as festas juninas", ressaltou a jornalista.

Veja a relação de todos os premiados:

Ensino Fundamental Menor

1.Laura Lorrana Pereira Silva

2. Henzo Gabriel Rocha da Silva

3. Yasmin Rocha e Silva





Ensino Fundamental Menor

1. Emilia Yasmin Silva Bacelar

2. Paulo Henrique Amorim de Moraes

3. Erickson Meneses Feitosa Filho





Ensino Fundamental Maior

1. Mayara Pires Messias

2. Camille Maria Ferreira da Silva Santos

3. Luiz Felipe dos Santos Ribeiro





Ensino Médio

1. Maria Eduarda Soares Frota

2. Ana Clara Rodrigues da Silva

3. Ranyelle Santana Brasil





Professor orientador

Ianna Ayanna Marques de Abreu Sales Rêgo