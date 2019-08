O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE), da Universidade Estadual do Piauí, divulgou nesta sexta-feira (2), o resultado final do concurso público para a Guarda Municipal de Teresina. O resultado é referente à sexta etapa do concurso, de caráter eliminatório e habilitatório, que consiste na realização do curso de formação profissional com a finalidade de aprimorar as competências de cada candidato. Ao todo, foram aprovados 60 homens e 15 mulheres em ampla concorrência.

Os candidatos aprovados tiveram que passar por cinco etapas de caráter eliminatório, que incluíram a prova escrita, avaliação médica e odontológica, exame de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. O concurso público tem validade de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez a critério da Administração Pública.

Nucepe divulga resultado final do concurso para guarda municipal.



Com a aprovação, os candidatos deverão participar de curso de formação profissional de responsabilidade da Prefeitura de Teresina em parceria com outros órgãos.O cadastro reserva, por sua vez, será composto por 400 candidatos classificados, considerando os empates.

Segundo o edital, os candidatos participantes do concurso deveriam ter ensino médio completo ou equivalente e Carteira Nacional de habilitação - categoria “AB”. Os aprovados deverão trabalhar em escalas de serviço em regime de revezamento de 12h ou 24h. A remuneração é de R$ 1.133.



