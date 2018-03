Nucepe divulga resultado do concurso para professor efetivo da UESPI

O Núcleo de Concurso e Promoção de Eventos (NUCEPE), da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), divulgou nesta sexta-feira (16) o resultado da Prova Escrita do Concurso Público para Professor Efetivo. Os aprovados nesta etapa vão ser submetidos à prova didática, cujas datas serão estabelecidas em edital de convocação específico, o que será feito após a análise de eventuais recursos, como estabelece o Edital.

Ao todo, serão contratados 197 professores para o quadro permanente da instituição, em regime de trabalho de 20 e de 40 horas com salários que podem chegar a até R$ 7.590,70. Além dessas, outras 40 vagas, que correspondem a 20% do total serão estabelecidas para candidatos classificados que poderão ser convocados dependendo da disponibilidade orçamentária do Poder Executivo.

Ficou para divulgação posterior, o resultado de seis das 27 áreas que ofereceram vagas no certame em virtude da grande demanda e da complexidade. O resultado dessas áreas será publicado até dia 26.03.2017, conforme Termo Aditivo II ao Edital Nº 001/2017, disponível no sítio do NUCEPE.

Já para as áreas cujos resultados foram divulgados hoje, o cronograma está mantido. A previsão é de que o resultado final do concurso seja divulgado no dia 18 de julho.

Da redação