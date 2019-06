Nucepe abre processo seletivo com 334 vagas para a FMS

O Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (Nucepe), da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), torna público o processo seletivo da Fundação Municipal de Saúde (FMS) com 334 vagas para a contratação de médicos, odontólogos, técnicos nas áreas de saúde e administração e auxiliar técnico eletricista.

Serão oferecidas 203 vagas para o Grupo Funcional Nível Superior, sendo destas, 127 para Médicos, 10 para Odontólogos, 57 para Técnicos de Nível Superior Saúde, oito para Técnicos de Nível Superior e uma para Assistente Técnico Nível Superior Administrativo; 130 vagas para o Grupo Funcional Nível Médio, sendo destas, 102 para Assistente Técnico de Saúde Médio e 28 para Assistente Técnico Administrativo Médio; uma vaga para o Grupo Funcional Nível Básico, sendo esta para Auxiliar Operacional Infraestrutura Básico.

O Processo Seletivo Simplificado acontecerá no dia 28 de julho, no horário de 8h30 às 11h30, e será constituído de Prova Escrita Objetiva específica para cada formação e cargo. O certame contará com 40 questões, com cinco alternativas e uma única resposta correta, totalizando 60 pontos. Os candidatos deverão atingir no mínimo 36 pontos.

O resultado do concurso está previsto para o dia 17 de julho. Os candidatos aprovados serão lotados em Teresina (PI), de acordo com as necessidades da FMS, com contrato válido por um ano, contado da data da homologação do Resultado Final, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública.

As inscrições para o certame podem ser realizadas a partir do dia 26 de junho, findando no dia 15 de julho, através do site do Nucepe. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é em 16 de julho.

Confira o Edital

Confira o Quadro de Vagas

Para mais informações, acesse o site do Nucepe

Da Redação