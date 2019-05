Novo semáforo na Avenida Presidente Kennedy começa a funcionar amanhã

Começa a funcionar nesta terça-feira (21) um novo semáforo na Avenida Presidente Kennedy, no cruzamento com a Rua Dra. Alaíde Marques, na zona Leste da capital.

Segundo a Prefeitura de Teresina, a instalação do novo semáforo faz parte das adequações para a implantação do Corredor Segregado Exclusivo para Ônibus, que começou a funcionar no início do mês.

"Com a implantação do semáforo, os condutores que vierem na Avenida Presidente Kennedy (sentido bairro/Centro), para acessar a Rua Dra. Alaíde Marques, devem dobrar à direita na Rua Odete Nunes, em seguida à esquerda na Rua Juiz Deolindo Júnior e em seguida à esquerda para acessar da Rua Alaíde Marques", explica a PMT.

Agentes de trânsito estarão no local orientando a população.



