Novo decreto de Wellington Dias mantém flexibilizações no Piauí

Em novo decreto publicado neste domingo (13), o governadorWellington Dias (PT) manteve as flexibilizações das medidas de combate ao novo coronavírus no Piauí até o próximo domingo, dia 20 de junho. O novo documento traz as mesmas determinações que já vigoram no estado nas semanas anteriores e começa a valer nesta segunda-feira (14).

Eventos

Estão suspensas todas as atividades que gerem aglomeração, bem como eventos culturais, boates, casas de shows ou qualquer atividades festivas público ou privadas, com ou sem a cobrança de ingressos. O toque de recolher será das 24h às 5h, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade.

Funcionamento do comércio

O comércio em geral deve funcionar até às 17h, os que funcionam no horário noturno podem funcionar até às 20h, não ultrapassando 9h de funcionamento; mercados, mercadinhos e mercearias podem ficar abertos até às 23h. Já os shoppings funcionarão das 12h às 22h.

Funcionamento de bares

Bares, restaurantes, trailers e lanchonetes podem funcionar até às 23h, mas não podem realizar confraternização, festas ou qualquer evento que gere aglomeração. O decreto também dispõe sobre os eventos realizados ou patrocinados pelo Poder Público.

Fiscalizações

A fiscalização das medidas determinadas no decreto será exercida de forma ostensiva pelas vigilâncias sanitárias estadual e municipal, com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, onde houver. Os órgãos poderão solicitar a colaboração da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público Estadual.

