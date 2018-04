Novo comandante da Polícia Militar assume e fala em reforçar operações

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (02) a troca de Comando da Polícia Militar do Piauí. O coronel Carlos Augusto Souza, que esteve a frente da Corporação nos últimos três anos, deixou o posto para disputar as eleições de outubro e em seu lugar assumiu o subcomandante, coronel Lindomar Castilho, que colocou como principal meta de sua gestão o reforço nas operações de policiamento ostensivo em Teresina e no interior.



Uma das ações, segundo ele, é aumentar o diálogo com as polícias do Ceará, Pernambuco e Maranhão para intensificar o policiamento nas regiões de divisa do Piauí e evitar a entrada de drogas, armas e de bandos armados que atuam na modalidade conhecida como Novo Cangaço e são especializados no ataque a bancos e outras instituições financeiras como Loterias e Correios.



O coronel Carlos Augusto (à direita) deixou o Comando da PM para disputar as eleições e em seu lugar assumiu o coronel Lindomar Castilho (à esquerda) (Foto: Arquivo O Dia)

“Queremos reforçar o treinamento, buscar uma melhor integração com as polícias de divisas Penso que o momento é de otimizar aquilo de que dispomos atualmente e empregar melhor nosso efetivo e estrutura para termos resultados mais eficientes”, pontua o comandante, que evitou falar a respeito de aumento do efetivo nos próximos meses.

Para os próximos dias, o Comando da PM já planeja reuniões com as outras forças de segurança do Estado, como Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil para tratar das ações conjuntas que serão desenvolvidas nos 224 municípios ao longo dos próximos meses.

Com relação aos Comandos de Policiamento da Capital e do Interior, que foram descentralizados em Comandos de Policiamentos menores (três metropolitanos e quatro no interior), o novo comandante da PM disse que esta hierarquia deve se manter e será aprimorada nos próximos meses.

Maria Clara Estrêla