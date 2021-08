Nove municípios piauienses já vacinam população de 18 anos

O Secretário de Estado de Saúde, Florentino Neto, anunciou nesta quarta-feira (18), que 40 municípios piauienses já estão vacinando pessoas com menos de 30 anos, sendo que nove deles já estão vacinando jovens com idades de 18 anos, sem comorbidades. As cidades de Colônia do Piauí, Fartura do Piauí, Francinópolis, Fronteiras, Isaías Coelho, Lagoa de São Francisco, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Santo Antônio dos Milagres, já estão vacinando a população com idades entre 18 e 19 anos contra a Covid-19.



Segundo o gestor, nove municípios piauienses também vacinam a população com idade de 20 a 24 anos, são eles: Barro Duro, Cristalândia do Piauí, Don Inocêncio, Hugo Napoleão, Miguel Leão, São Gonçalo do Piauí, São João da Frontreira, São Pedro do Piauí e Várzea Grande. Além disso, vinte e dois municípios estão vacinando a população de 25 a 29 anos: Curralinhos, Jacobina do Piauí, Jardim do Mulato, Júlio Borges, Lagoa do Sítio, Lagoinha do Piauí, Madeiro, Milton Brandão, Monte Alegre, Morro Cabeça no Tempo, Passagem Franca, Paulistana, Pedro II, Regeneração, Santo Inácio, São Félix do Piauí, São João da Serra, São José do Divino, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, Simplício Mendes e Vila Nova.

Florentino Neto destaca que o avanço da vacinação contra COVID-19 no Estado, possibilitará que em breve o Piauí inicie a vacinação de adolescentes. "Estamos aguardando a emissão de uma nota técnica da Secovid ( Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid-19) para inclusão do público de 12 a 17 anos. Adolescentes com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados", destaca ele.





O Ministério da Saúde é que será o responsável por definir o público elegível para a vacinação. "Inicialmente será definido a quantidade de adolescentes que se enquadra nessa faixa etária com comorbidades. A partir daí, é que começaremos a distribuição de doses", afirma o secretário.

De acordo com o vacinômetro da Secretária Estadual de Saúde, até o momento, foram distribuídas 2.507.707 doses de vacina aos municípios piauienses. Deste total, já receberam a primeira dose da vacina 1.544.657 piauienses. A segunda dose ou dose única já foram aplicadas em 660.389 pessoas, o que representa que 20,12% da população está com a imunização completa.

