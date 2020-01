Nova diretoria da FIEPI toma posse nesta quinta-feira

Uma solenidade nesta quinta-feira (23) vai empossar a nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), eleita em julho do ano passado para o mandato relativo ao quadriênio 2020-2023. O evento acontece às 19h, no auditório Senador Fernando Bezerra, em Teresina, e contará com a presença de empresários, políticos e presidentes de federações de indústrias.



Zé Filho é reconduzido ao cargo por unanimidade. Foto: Assis Fernandes.

O presidente Zé Filho foi reconduzido ao cargo por unanimidade. A FIEPI é maior entidade representativa do setor industrial do Piauí. Aos 65 anos de existência, o sistema é composto pelo Serviço Nacional da Indústria (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Escolas do sistema FIEPI receberão investimentos para modernização. Foto: Assis Fernandes.

“São várias ações que o sistema tem no Piauí, principalmente na educação profissionalizante através do Sesi e outros cursos que estão disponíveis no mercado, tanto em Parnaíba como nos municípios de Picos, Piripiri, Floriano, Teresina e outras unidade. A nossa meta para o novo mandato é poder duplicar a oferta dos serviços que temos hoje com investimentos que temos feito em reformas das escolas que chegam a quase 25 milhões de reais”, conta Zé Filho.

O presidente disse ainda que as reformas fazem parte do processo de inovação e modernização do sistema no Estado. “Nossas escolas serão totalmente modernizadas, com todos os equipamentos, não iremos ficar devendo em nada no que diz respeito às escolas do Sul e Sudeste do país. O que tiver de mais atualizado no mercado serão implantas no Sesi e Senai do Piauí”, concluiu.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia