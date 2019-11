Nova Ceasa funciona no Feriado de Proclamação da República

O consumidor poderá aproveitar o feriadão e economizar fazendo compras na Nova Ceasa. A coordenação de mercado informa que o entreposto funcionará normalmente nesta sexta-feira (15), no feriado em comemoração a Proclamação da República. Segundo o coordenador de mercado, Marcos Massaranduba, o mercado manterá as atividades normais, das 4h às 13h.



“Sexta funcionaremos normalmente, assim como o sábado também. As pessoas podem aproveitar o feriadão para realizar suas compras. Na Nova Ceasa há a maior variedade de frutas, verduras e legumes do Estado, com os melhores preços e tudo fresco, com muita qualidade. Aqui tem permissionários que trabalham também com ovos, cereais, carnes e pescados, com vendas no atacado e varejo. Vale a pena realizar as suas compras aqui”, afirma Marcos Massaranduba, coordenador de mercado.

O endereço da Nova Ceasa é: Avenida Henry Wall de Carvalho, número 5000, bairro Tabuleta. No mercado, ao todo, há cerca 700 permissionários que atendem, diariamente, no local. Ao todo, são 260 lojas e 1.454 módulos de comercialização de produtos.

Com informações da CCOM