Nova Ceasa divulga lista de serviços delivery como prevenção ao Covid-19

Com intuito de diminuir os riscos de transmissão do Covid-19, a Nova Ceasa de Teresina divulgou neste sábado (21) uma lista com números de empresas que estão fazendo delivery (entrega a domicilio). A ideia é ajudar as pessoas que estão seguindo as recomendações do Governo do Piauí de – ficar em casa –, mas precisam abastecer sua residência ou empresa com hortifrútis. (Veja a lista abaixo).



Serviços delivery têm aumentado em Teresina por causa da pandemia do coronavírus

No Piauí, quatro pessoas estão na lista de casos confirmados do novo coronavírus e, na sexta-feira (20), 101 pacientes com suspeita da infecção estão sendo monitorados.

Seja por cuidado ou pelos sintomas da doença, muitas pessoas não estão mais saindo de casa, a não ser para buscar serviços essenciais, conforme orientações do Ministério da Saúde. Por isso, a procura alimentos, refeições e itens online têm crescido em Teresina.

EMPRESAS DA NOVA CEASA QUE ESTÃO FAZENDO DELIVERY:

1) CONEXÃO DE SABORES

Telefone: (86) 3234-3559

2) CLÁUDIA HORTIFRUT

Telefone: (86) 3220-4638 / 99446-2357 / 99406-2720

3) NICE FRUTAS E VERDURAS

Telefone: (86) 99834-4573 / 99932-8069

4) MOIZÉS DO QUEIJO

Telefone: (86) 99999-9978 / 99829-5265

5) NATURAL DA TERRA HORTIFRUTI

Telefone: (86) 98854-1683 / 99521-3846 / 99942-4854

6) FRANCIMEIRE FRUTAS E VERDURAS

Telefone: (86) 99968-7732

7) OVOS O VIZIN

Telefone: (86) 98894-6495

8) HORTIFRUTIS EL SHADAY

Telefone: (86) 98143-1112 / 98138-2445

9) HORTIFRUTI SANTO EXPEDITO

Telefone: (86) 99402-5434 / 98176-3774

10) HORTIFRUTIS FRUTAVERD

Telefone: (86) 99542-7862

11) LOJINHA DA FELICIDADE

Telefone: (86) 98856-9870

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia