Noivos adiam cerimônia de casamento por conta do Coronavírus

Você passa meses, ou até anos, planejando como realizar aquele sonho. Pensa em cada detalhe, fica contando os dias para chegar a hora de concretizar aquilo que tanto desejou, mas, algo foge do programado. Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas tiveram que deixar seus sonhos de lado, especialmente por conta da recomendação do isolamento social, como forma de evitar a disseminação da Covid-19.

Foi o que aconteceu com os noivos Thais Lima e Franklin Wernz, que estavam com o casamento marcado para o dia 14 de junho. Diante de tudo que está acontecendo com a chegada do vírus ao Piauí, o casal não teve opção e remarcou a data da cerimônia.

Thais Lima e Franklin Wernz (Foto: Arquivo Pessoal)



“A gente foi pego um pouco desprevenido. Estávamos acompanhando o surto da epidemia mundo afora, mas não imaginávamos que chegaria tão rápido aqui no Brasil, especialmente no Piauí. Nós estávamos com todos os fornecedores fechados, o que nos deu uma maior preocupação, tendo que pensar em outra alternativa para tudo que estava acontecendo”, conta Thais Lima

A noiva explica que, no início, o casal chegou a ficar desanimado, especialmente em ter de tomar a decisão de adiar o casamento. Apesar desse contratempo, eles têm aproveitado para concluir detalhes da cerimônia que estavam em aberto.

“Mas como nós somos muito religiosos, entregamos nas mãos de Deus e acreditamos que não deveria ser conforme os nossos planos, mas os planos dele, que o propósito dele é muito maior que o nosso. Nos desanimamos no início, mas logo tivemos nossas forças restauradas por este propósito maior. Esse tempo a mais vai servir para organizar as coisas direitinho, porque mesmo com todos os fornecedores fechados, ainda faltavam ver alguns detalhes, inclusive mobiliar nossa casa”, destaca Thais.

Ao decidirem adiar o casamento, os noivos entraram em contato com os fornecedores para comunicar a nova data, que foi bem aceita pelos empreendedores. Thais explica que as empresas estão sendo compreensíveis com relação a tudo que está acontecendo e, inclusive, têm orientado aos demais clientes que façam a remarcação da data das cerimônias e não o cancelamento, o que geraria um prejuízo para a empresa.

Nós remarcamos para novembro por ser uma data especial para nós, enquanto casal, e também porque acreditamos que até lá o pico do coronavírus já vai ter passado, que já teremos soluções quanto a medicamentos e vacinas. E como nos preocupamos em preservar os nossos familiares e convidados, queremos acreditar que nessa nova data esse surto terá passado”, completa Thais Lima.

Isabela Lopes