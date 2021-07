No Piauí, mais de 6 mil imóveis estão disponíveis no Feirão Digital da Casa Própria

O retorno às atividades econômicas em vários setores já é constante no mundo inteiro. Com perspectivas bastante positivas para este ano de 2021, o mercado imobiliário segue em expansão. As novas oportunidades para adquirir o tão sonhado imóvel é uma realidade, já que o Feirão Digital da Casa Própria, promovido pela CAIXA no Brasil, começou sua programação e traz muitas facilidades. O Feirão encerra no dia 04 de julho e a estimativa é de serem ofertados cerca de 180 mil imóveis no país. No Piauí, mais de seis mil propriedades estão à venda com condições especiais.



Os imóveis estão sendo disponibilizados com possibilidade de financiamento total. Ou seja, de 100%, sem pagamento de entrada. Além disso, com carência de até seis meses para iniciar o pagamento das prestações. São imóveis novos e seminovos (casas, apartamentos e terrenos aptos para uso). Este é o maior evento realizado quando se leva em consideração a quantidade de imóveis ofertados. Os interessados podem acessar o site www.caixa.gov.br/ximoveis.

Os corretores de imóveis no Estado estão habilitados para realizar as vendas. Portanto, os interessados em comprar podem realizar o pleito com auxílio do seu corretor de confiança, que ficará responsável por todo o processo de aquisição. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-PI) observa, ainda, que atualmente no setor de imóveis — devido à pandemia — o perfil dos consumidores têm mudado: há preferências por casas, principalmente em condomínios residenciais.Importante frisar que a recomendação é não efetuar quaisquer pagamentos antes que seja confirmada a aprovação do financiamento junto ao banco. Os imóveis serão ofertados nas modalidades Venda Online (a melhor proposta, quando o cronômetro zerar, é a vencedora) e a Venda Direta Online (vence a melhor proposta).

O presidente do CRECI-PI, Pedro Nogueira Lima, comenta que novidades foram apresentadas no Feirão e que toda categoria tem apoiado a sua realização, já que é importante para o segmento. “Alguns imóveis estão disponíveis para financiar 100%. Ou seja, sem entrada. Se não tem dinheiro para pagar entrada do seu imóvel, essa é uma excelente oportunidade, com carência de seis meses”, comemora o presidente.



Peça o acompanhamento do seu corretor de imóveis que dará todo o suporte necessário. Dessa forma, evitando o surgimento de eventuais problemas durante a compra do seu imóvel dos sonhos.

