3ª dose: no Piauí, 212 mil idosos com mais de 70 anos poderão tomar o reforço conta covid

O Ministério da Saúde autorizou hoje (24) a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos e indivíduos imunossuprimidos (que possuem comorbidades que reduzem a imunidade) que já concluíram o esquema vacinal. No Piauí, 212.176 idosos completaram já tomaram a primeira e segunda dose das vacinas contra o coronavírus e poderão receber a terceira dose de reforço, segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde.



As doses para a terceira aplicação, que deverá ser feita preferencialmente com a Pfizer, começarão a ser distribuídas para os estados e municípios a partir do próximo dia 15 de setembro. Vale lembrar que só poderão receber a terceira dose aqueles que já receberam a segunda há mais de 28 dias.



Foto: O Dia

A Sesapi informou que já está preparando a logística para aplicação. “Com esta possibilidade da terceira dose da vacina, aguardamos a consolidação desta informação, baseada em informações técnicas científicas. O Piauí está preparado e a medida em que for recebendo as vacinas vai iniciar esta terceira aplicação”, enfatiza o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto.

A expectativa é que até o dia 15 de setembro, todos os municípios do Piauí tenham concluído a vacinação em primeira dose de todo o público de 18 a 59 anos, de acordo com a Direção de Vigilância em Saúde da Sesapi.

Compartilhar no

Com informações da Secretaria Estadual de Saúde

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!