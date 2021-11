No Piauí, mais de 190 mil pessoas não tomaram a segunda dose

Um total de 194.594 piauienses não retornaram para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, apontam dados da Fiocruz. O número elevado de faltosos preocupa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) por conta dos riscos que o ciclo incompleto da imunização contra o novo coronavírus.

A Fiocruz classifica como faltosa a pessoa que tomou a primeira dose do imunizante, mas não recebeu a segunda dose após 14 dias do prazo previsto no cartão de vacinação. Para o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, a falta da segunda dose prejudica o plano de contenção da pandemia no estado e coloca em risco as taxas consideradas aceitáveis para o controle da Covid-19.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“A falta dessa segunda dose, possibilitada o surgimento de novas variantes e uma dessas podem escapar das vacinas, por isso é de fundamental importância que se completem o ciclo vacinal”, explicou o infectologista José Noronha, diretor do Hospital Natan Portela e membro do Comitê de Operações Emergenciais (COE).

O especialista pontua ainda que a vacinação só tem alcança o efeito desejado com a imunização em massa. “A vacinação ela existe em um contexto de saúde pública, e só funciona quando vacinamos toda à população e isso já demonstrado cientificamente, por diversos experimentos feitos, que quando tivermos 70% da população brasileira vacinada a tendência é que os casos e óbitos sejam controlados”, disse.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, pediu para que as pessoas tomem a segunda dose e as pessoas que têm direito a dose de reforço compareçam aos pontos de vacinação. “Tomem a segunda dose e quem tiver direito, tome a terceira, pois só a imunização completa vai nos livrar desse vírus que já matou 7.118 piauienses”, afirmou o gestor.

Compartilhar no

Com informações da Sesapi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!