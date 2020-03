No Piauí, Equatorial fecha agências de atendimento presencial

A Equatorial Energia Piauí decidiu fechar, por tempo indeterminado, todas suas agências e postos de atendimento presenciais. A medida começou a valer desde a última segunda-feira (23), e segue até que a situação do novo coronavírus (Covid-19) esteja controlada.

Em nota, a empresa informou que "a decisão atende a uma das principais recomendações do Ministério da Saúde" para que as aglomerações de pessoas fossem evitadas, no intuito de conter a disseminação da doença no país.

(Foto: Divulgação)

Presidente da Equatorial Piauí, Nonato Castro destaca que a distribuidora presta um serviço que é essencial para a população e, que é indispensável nesse momento de prevenção, a orientação para não sair de casa.



“Para reforçar este cuidado, estamos disponibilizando em nossos canais digitais diversos serviços aos clientes. Nesses canais digitais, é possível realizar solicitações com agilidade, sem a necessidade de sair de casa. Todo o trabalho da Equatorial hoje,está voltado para a operação da rede elétrica para assegurar energia para todos, principalmente hospitais e centros de saúde”, afirma o presidente







Ascom