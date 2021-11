No Piauí, 90 mil estudantes voltam às aulas presenciais nesta segunda (1º)

Um total de 90 mil alunos da rede estadual de educação retornam às salas de aulas no Piauí nesta segunda-feira (1º), segundo estimativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). São estudantes do 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

O retorno do alunos após o período de restrições contra a Covid-19 no Piauí marca, por consequência, a volta das atividades presenciais em mais de 600 escolas distribuídas na capital e no interior. Em Teresina, a volta dos estudantes será prejudicada pela greve de motoristas e cobradores do transporte coletivo deflagrada na última quarta-feira (27) após impasse que envolve trabalhadores, empresas de ônibus e Prefeitura .

No Piauí, uma portaria da Seduc determina o retorno de 100% dos alunos ao chão da escola. O secretário de Educação, Ellen Gera, explicou que já voltaram para as escolas alunos da 3ª série do Ensino Médio e do 5º e 9º ano do Fundamental. Nessa segunda-feira o cronograma será finalizado com a terceira e maior etapa do plano organizado de retomada.

“O momento é propício para o retorno ao chão da escola, com o controle da pandemia, e o avançado índice de vacinação no estado. A retomada é essencial, precisamos aproveitar esses meses para fazer a recomposição da aprendizagem e finalizar o calendário escolar. Todos os estudantes devem voltar para a escola, essa é a recomendação”, declarou Ellen Gera.

A Seduc, contudo, ainda mantém restrições com apenas quatro dias de atividades pedagógicas presenciais para os alunos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Já os alunos do 3ª série do Ensino Médio e 9º ano do Ensino Fundamental seguem com cinco dias de atividades.

Os estudantes que tiverem alguma necessidade de permanecer com aulas remotas poderão apresentar um pedido formal na secretaria da escola. “As superintendências de ensino e as gerências regionais irão acompanhar de perto o retorno, principalmente aquelas escolas e estudantes que não conseguirem voltar”, afirmou o secretário Ellen Gera.

