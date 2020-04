A CAIXA anunciou que vai ampliar em 2h o atendimento de 1.102 agências. As unidades abrirão ao público de 8h às 14h apenas para o atendimento de serviços essenciais à população. No Piauí serão 43 agência que irão aderir o horário especial.

Entre os serviços estão o saque do INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.

Em nota, a CAIXA afirma que os clientes terão que obedecer as regras de distanciamento.

"As unidades terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de um ou dois clientes por máquina de acordo com o espaço físico disponível, ambas as medidas visando manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social".

O banco ainda ressalta que estão seguindo o protocolo de higienização das unidades priorizando a limpeza das superfícies, portas de entrada, maçanetas e vidros do entorno, teclados do caixa eltrônico, balcões de caixa, torneiras e aparelhos sanitários no mínima seis vezes ao dia.



No Piauí, 43 agências da CAIXA terão atendimento de 8h ás 14h. Reprodução



Sobre os beneficiários do Auxilio Emergencial a CAIXA esclarece será realizado o crédito em poupança da Caixa, onde é possível movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo CAIXA, pelo Internet Banking ou mesmo utilizando o cartão de débito em suas compras. Já os que receberam o crédito por meio da Poupança Digital Caixa podem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo CAIXA Tem.

"Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA |Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

A consulta das agências que estarão abertas poderá ser feita pelo link:

http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx#agencias-feriado

As agências do Piauí com horário especial estão na lista abaixo confira:

AGUA BRANCA CENTRO 3827 AG. AGUA BRANCA, PI RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 375 ALTOS CENTRO 4727 AG. ALTOS, PI RUA LUCRECIO AVELINO, 309 BARRAS CENTRO 3436 AG. BARRAS, PI AV. PINHEIRO MACHADO, SN BOM JESUS CENTRO 2780 AG. BOM JESUS, PI PRACA MARCOS AURELIO, 56 EDIF DILUZ CAMPO MAIOR CENTRO 616 AG. CAMPO MAIOR, PI AV.DEMERVAL LOBAO 784 CANTO DO BURITI CENTRO 4445 AG. CANTO DO BURITI, PI RUA CASEMIRO DE ABREU, S/N COCAL CENTRO 4366 AG. COCAL, PI R JOSE BARCELOS FONTENELE, S/N CORRENTE CENTRO 2776 AG. CORRENTE, PI RUA DESEMBARGADOR AMARAL, 1987 ESPERANTINA CENTRO 3834 AG. ESPERANTINA, PI AV MINISTRO PETRONIO PORTELA, S/N FLORIANO CENTRO 638 AG. FLORIANO, PI AV.JOAO LUIZ FERREIRA 377 JOSE DE FREITAS CENTRO 4612 AG. JOSE DE FREITAS, PI R JOSE CANDIDO GAYOSO, 971 LUIS CORREIA CENTRO 4365 AG. LUIS CORREIA, PI AV. SENADOR JOAQUIM PIRES, 1083 OEIRAS CENTRO 1383 AG. OEIRAS, PI AVENIDA CANDIDO ALEIXO, 187 PARNAIBA CEARA 4446 AG. DELTA DO PARNAIBA, PI R PROJETADA 15, 195 PARNAIBA CENTRO 30 AG. PARNAIBA, PI PRACA DA GRACA, S/N PAULISTANA CENTRO 3467 AG. PAULISTANA, PI AV. MARECHAL DEODORO, 126 PEDRO II CENTRO 4623 AG. PEDRO II, PI PRACA DOMINGOS MOURAO, 55 PICOS BOMBA 3832 AG. TERRA DO MEL, PI AV DEPUTADO SA URTIGA, 270 - A PICOS CENTRO 639 AG. PICOS, PI RUA CEL. LUIZ SANTOS, 729 PIRACURUCA CENTRO 4622 AG. PIRACURUCA, PI R JOAQUIM ONOFRE CERQUEIRA, S/N PIRIPIRI CENTRO 699 AG. PIRIPIRI, PI RUA PROFESSOR BEM, 753 SAO JOAO DO PIAUI CENTRO 3848 AG. SAO JOAO DO PIAUI, PI AV. CANDIDO COELHO, 1380 SAO RAIMUNDO NONATO CENTRO 728 AG. SAO RAIMUNDO NONATO, PI PCA FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 825 TERESINA CABRAL 2774 PA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI, PI AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N TERESINA CABRAL 2823 PA FORUM TERESINA, PI PC EDGARD NOGUEIRA, S/N - FORUM CENTRAL TERESINA CABRAL 641 PA TRE TERESINA, PI PCA DESEMBARGADOR EDGAR NOGUEIRA SN TERESINA CENTRO 2004 AG. AREOLINO DE ABREU, PI RUA AREOLINO DE ABREU 1349 TERESINA CENTRO 29 AG. CONSELHEIRO SARAIVA, PI PRACA RIO BRANCO 318 TERESINA CENTRO 1989 AG. COSTA E SILVA, PI AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, 797 TERESINA CENTRO 4025 PA JUSTICA ESTADUAL DE TERESINA, PI PRACA DESEMBARGADOR EDGAR NOGUEIRA, S/N TERESINA JOQUEI 3829 AG. TERESINA LESTE, PI AV. ELIAS JOAO TARJA, 1220 TERESINA JOQUEI CLUBE 855 AG. JOQUEI CLUBE, PI AV. ININGA,1201- SHOPPING RIVERSIDE WALK LOJA H210 TERESINA LOURIVAL PARENTE 1987 AG. PARQUE PIAUI, PI AV HENRY WALL DE CARVALHO, 6121 LOURIVAL PARENTE TERESINA NOIVOS 2696 PA TRT TERESINA, PI AV JOAO 23, 1460 TERESINA PARQUE IDEAL 3389 AG. DIRCEU ARCOVERDE, PI AV JOAQUIM NELSON, 2657 TERESINA PICARRA 1607 AG. PICARRA, PI AV.SAO RAIMUNDO,278 TERESINA PRIMAVERA 3828 AG. TERESINA NORTE, PI AV DUQUE DE CAXIAS, 2765 TERESINA REDENCAO 3963 PA JUSTICA FEDERAL TERESINA, PI AV MIGUEL ROSA, 7315 TERESINA SAO CRISTOVAO 3808 AG. CAJUINA, PI AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1030 -A TERESINA TABULETA 1606 AG. BARAO DE GURGUEIA, PI AV.BARAO DE GURGUEIA,3340 UNIAO CENTRO 4288 AG. UNIAO, PI AVENIDA FELINTO REGO 132 URUCUI CENTRO 3563 AG. URUCUI, PI TV DAVID CALDAS, S/N VALENCA DO PIAUI CENTRO 3887 AG. VALENCA DO PIAUI, PI RUA CICERO PORTELA, S/N





Sandy Swamy