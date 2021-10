No Piauí, 195 municípios já vacinam adolescentes de 12 anos

Um total de 195 municípios do Piauí já vacinam adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19, aponta um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi). Essa quantidade representa 87,05% das 224 cidades e mostra o avanço da imunização no estado. Até agora, Piauí aplicou 78.403 doses em adolescentes.

De acordo com a Sesapi, as informações são baseadas nos cadastros realizados pelas secretarias municipais no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI), que reúne as dados da vacinação no Brasil.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O secretário de Saúde Florentino Neto explicou que a vacinação de adolescentes teve início no Piauí com a utilização da reserva técnica da Sasapi. “Essa foi uma decisão do Governo do Estado de começar a imunizar a juventude antes mesmo da decisão do Governo Federal”, disse.

O Piauí recebeu quatro remessas de imunizantes para a população de 12 a 17 anos, somando 111.900 imunizantes da Pfizer/BioNTech, única autorizada pela Anvisa para vacinação dos jovens. As vacinas enviadas contemplam os grupos com deficiência permanente, grávidas e puérperas, adolescentes privados de liberdade e àqueles sem comorbidades.

Com informações da Sesapi

