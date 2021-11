No Piauí, 19 municípios com altas de casos Covid-19 recebem força-tarefa

Dezenove municípios que integram o território Vale dos Rios Piauí e Itaueira, na região Nordeste do Estado, recebem esta semana equipes técnicas que irão monitorar e discutir estratégias após as cidades apresentarem alta incidência de casos Covid-19.



A força-tarefa foi montada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e é composta por equipes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Vigilância Sanitária do Estado (Divisa), Atenção Básica e FioCruz. Os técnicos da Sesapi estão reunidos com os gestores municipais de saúde para discutir a situação epidemiológica e o índice de cobertura vacinal dos municípios.



(Foto: Divulgação/Sesapi)

“O foco é verificar as dificuldades enfrentadas para controle da doença e a partir desses dados traçarem as estratégias para barrar a transmissibilidade da doença nas cidades com maior incidência de casos”, explica o secretário Florentino Neto.



De acordo com o gestor, o objetivo da Sesapi é apoiar as equipes municipais na aplicação de medidas de combate ao coronavírus e, assim, conter o avanço da doença na região. “Nossas equipes estão realizando o alinhamento das ações, prestando todo o apoio necessário para adoção de medidas sanitárias e de incentivo à vacinação”, destaca o secretário.



As reuniões realizadas pela força-tarefa acontecem, até esta quarta-feira (01), em Floriano e São José do Peixe. O secretário Florentino Neto destaca a importância do trabalho estratégico de orientação com o objetivo de ajudar o município a identificar e implementar ações eficazes contra o avanço do coronavírus. “ A nossa preocupação é que a alta de contágio e a resistência à vacinação são favoráveis ao aparecimento de novas variantes, como a Delta e Ômicron, por exemplo”, finaliza.



O Território Rural Vale dos Rios Piauí e Itaueira está localizado na região Nordeste e é composto por 19 municípios:



- Arraial;

- Brejo do Piauí;

- Canto do Buriti;

- Flores do Piauí;

- Floriano;

- Francisco Ayres;

- Itaueira;

- Nazaré do Piauí;

- Nova Santa Rita;

- Paes Landim;

- Pajeú do Piauí;

- Pavussu;

- Pedro Laurentino;

- Ribeira do Piauí;

- Rio Grande do Piauí;

- São José do Peixe;

- São Miguel do Fidalgo;

- Socorro do Piauí;

- Tamboril do Piauí.

