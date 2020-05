No Piauí, 114 mil domicílios não possuem banheiro, diz IBGE

O Piauí tem o 4º pior índice de domicílio que não possuem banheiro de uso exclusivo dos moradores no Brasil. Isso é o que indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, 114 mil domicílios piauiense não contam com banheiro, o que representa 11% dos lares do estado.

Esse percentual está bem acima da média nacional, que é de 2,2% das residências sem banheiros. O Acre é o estado que apresenta a pior situação no país. Cerca de 19,8% dos lares vivem sem banheiro. Em seguida, aparece Maranhão, com 14,7%; Pará, com 19,9. A situação no Piauí é pior que a Amazonas (10,6%) e Ceará (5,1%).

Dos lares que possuem banheiro no Piauí, 78,4% utilizam como esgotamento sanitário a fossa séptica não ligada à rede geral, 5,4% usam a rede geral ou pluvial, 3,2% dispõem de fossa séptica ligada à rede geral e 13% possuem outro tipo de escoadouro.

Situação de banheiro para milhares de piauienses (Foto: Reprodução)

A PNADC de 2019 pesquisou ainda a destinação do lixo, a condição de ocupação dos domicílios, a média de moradores, indicador de residências com piso de cimento, acesso a bens de consumo e percentual de pessoas que moram sozinhas.

Destino do lixo

A taxa de domicílios em que o lixo é recolhido diretamente pelo serviço de limpeza no Piauí é de 67,6%, a 4ª. menor do país, abaixo da média brasileira, que é de 84,4%. Em 26,7% das residências piauienses, o lixo é queimado na propriedade e em 3,2% o lixo é coletado em caçamba do serviço de limpeza.

Abastecimento de água

A rede geral de distribuição atende a 85,1% dos domicílios do Piauí. Cerca de 7,8% dos lares têm como fonte principal de água o poço profundo ou artesiano e 2,5% poço raso, freático ou cacimba. Aproximadamente 0,2% dos domicílios do estado são abastecidos por fontes ou nascentes e 4,4% usam outros meios para obtenção de água.

O acesso a água é diário em 94,5% das residências do Piauí em que a rede de distribuição geral de água é a principal forma de abastecimento. Em 4,5% dos domicílios, há disponibilidade de água entre 4 a 6 dias na semana. Já em 0,8% dos lares, a água está disponível apenas de 1 a 3 dias na semana.

Energia elétrica

A energia elétrica alcança a quase totalidade dos lares piauienses, no qual 98,6% dos domicílios são atendidos exclusivamente pela rede geral de distribuição. Em 99,1% dos domicílios que possuem acesso ao serviço pela rede geral, há abastecimento em tempo integral.

Condição de ocupação

Cerca de 82,1% dos domicílios piauienses são de propriedade de um dos moradores e estão quitados, sendo o 2º maior percentual do país. No país, o índice é de 66,4%. Já proporção de residências alugadas no Piauí (7,9%) é a menor do Brasil e é menos da metade do que o observado no país (18,3%).

Ao todo, 97,4% dos domicílios são do tipo casa, enquanto apenas 2,6% são apartamentos. Em Teresina, a proporção de apartamentos é um pouco maior: 92% das residências são casas e 8% apartamentos. A média do Brasil também revela predominância de casas, que representam 85,6% do total, e 14,2% dos domicílios são do tipo apartamento.

Residência com piso

41% das residências do Piauí possuem piso de cimento, maior indicador do país de acordo com a PNADC 2019. O piso de 56,2% dos lares piauienses é de cerâmica, lajota ou pedra, o segundo menor indicador do país, e 2,8% dos domicílios utilizam outros materiais.

Material no teto

As residências do Piauí cobertas apenas por telha sem laje de concreto são 93,6%, o segundo maior índice do Brasil. No país a média desse indicador foi de 49,8% e o estado que apresentou menor valor foi o Rio de Janeiro, com 17,2%. Por sua vez, a cobertura de telha com laje de concreto está presente em 3,2% dos lares e somente laje de concreto em 1,6%. Outros materiais são usados para a cobertura de 1,6% dos domicílios do estado.

Material nas paredes

O percentual de domicílios piauienses com paredes externas de alvenaria ou taipa sem revestimento passou de 19,7% em 2018 para 23,9% em 2019, o que equivale a 247 mil domicílios. Já a quantidade de residências com paredes externas de alvenaria ou taipa revestida caiu de 80,2% em 2018 para 76% em 2019 no Piauí. A tendência de aumento no número de residências com paredes sem revestimento é observada desde 2016, assim como a diminuição dos domicílios com paredes revestidas.

Bens de consumo

Há pelo menos uma motocicleta em 51% dos lares piauienses, o segundo maior percentual do país, atrás apenas de Rondônia (51,4%). Os domicílios que possuem carro no Piauí representam 28,8% do total e, em 13,6% das residências do estado, há carro e motocicleta. Máquina de lavar roupa está presente em 29,4% dos domicílios, enquanto a geladeira alcança a quase totalidade dos lares: 96,5%.

Consumo de lenha ou carvão para o preparo da alimentação

Na preparação de alimentos, os domicílios utilizam um ou mais tipos de combustível simultaneamente. O gás de botijão é utilizado em 94,4% dos lares piauienses. A energia elétrica é utilizada em 74,1% dos domicílios, a lenha ou o carvão são utilizados em 43,5% das residências e 0,5% usam gás encanado. De 2016 a 2019, houve crescimento no percentual de domicílios que utilizam lenha ou carvão para preparar alimentos no Piauí. Em 2016, cerca de 32,6% das residências utilizavam esse combustível, passando para 43,5% em 2019, um crescimento de 10,9 pontos percentuais no período.

Pessoas morando sozinhas

No Piauí, o percentual de domicílios do tipo unipessoal, quando há apenas um residente, passou de 10% em 2012 para 12,3% em 2019. Isso significa que 127 mil pessoas moram sozinhas no estado, contra 93 mil em 2012, um crescimento de 36%.

Pardos e mulheres são maioria

Dos 3,37 milhões de habitantes estimados para 2019 no Piauí, a maioria é de cor parda (70,6%). As pessoas de cor branca representam 18,9% e aqueles com cor preta são 10,4% no estado. No Brasil, dos 209,49 milhões de habitantes estimados em 2019, as pessoas de cor parda também são maioria (46,8%), seguidos pelos de cor branca (42,7%) e pelos de cor preta (9,4%).

As pessoas do sexo feminino são 51,8% da população total do Piauí. O percentual de habitantes do sexo masculino é 48,2% no estado. A predominância de mulheres se repete em Teresina, que possui 55,2% da população do sexo feminino, e no Brasil, com 51,8%.

Otávio Neto, com informações do IBGE