No Piauí, 100% da população acima de 60 anos está vacinada contra Covid-19

O Piauí é o primeiro estado do Nordeste e o segundo do Brasil a completar 100% a imunização contra a Covid-19 da população acima de 60 anos, ficando atrás somente do Distrito Federal. E com a faixa etária de 60 a 64 anos, 86% da população está vacinada com as duas doses.



Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através da Coordenação Estadual de Imunização. O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, destaca que este marco ocorreu devido às medidas adotadas pelo Governo do Estado que tem atuado na logística e distribuição das vacinas para todos os municípios.



A média de aplicação das vacinas no Piauí tem avançado, somente nesta segunda-feira 87.865 doses foram aplicadas. “Com nosso trabalho de qualidade garantimos a chegada dos imunizantes aos municípios no menor tempo hábil, dessa forma esperamos que os municípios efetuem da melhor maneira a aplicação dessas doses na população, permitindo assim que mais piauienses sejam protegidos contra a Covid-19”, disse o secretário gestor.

(Foto: Divulgação/FMS)

Segundo dados do Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí atingiu 50,77% de sua população imunizada com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, correspondente a 1.666.090 de vacinas aplicadas como 1° dose. O sistema aponta ainda que 21,60%, valor que corresponde a 659.561 vacinas de segunda dose e 49.267 doses únicas, dos piauienses já estão completamente imunizados contra a Covid-19. Até o momento, o estado já recebeu 3.085.180 doses do Ministério da Saúde.

Chegada de mais vacinas

Para proporcionar a aceleração da vacinação da população do Piauí, o estado recebeu 127.120 doses de vacinas contra a Covid-19, do Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes chegaram, na tarde desta segunda-feira (23), ao aeroporto de Teresina.

Foram 54.750 FioCruz/AstraZeneca, 36.100 Butantan/ CoronaVac e 36.270 Pfizer/BioNTech. Os imunizantes serão para imunização em primeira e segunda doses. "Nosso empenho é para que todos os piauienses, em todas as regiões do estado, tenham acesso às duas doses de imunizantes. Isso é essencial para continuarmos com o cenário de queda nos casos da Covid-19 no Piauí”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!