No instagram, governador homenageia a mãe e Rejane Dias

O governador Wellington Dias (PT) usou seu perfil no instagram para homenagear a mãe Teresinha de Araújo Dias e a esposa Rejane Dias, neste segundo domingo de maio.



Na foto com Dona Teresinha, ele escreveu que “nunca estamos velhos demais para um colo de mãe” e manifestou o amor pela matriarca da família. “É acima de tudo uma forte mulher, uma mãe gigante”, disse.

Na homenagem a Rejane Dias, o governador aproveitou para estender as felicitações a todas as mães do Piauí. “A mãe dos meus filhos, a pessoa que me deu a honra de ser seu marido. Em nome dela e de Dona Teresinha, meu abraço para você que é mãe, avó ou bisavó”, escreveu.





Nayara Felizardo