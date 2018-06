No Dia do Orgulho LGBTQI, teresinenses falam sobre resistência

Nesta quinta-feira, 28 de junho, é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQI. A data, que surgiu com um ato de resistência após um episódio de homofobia nos Estados Unidos, atualmente é celebrada mundialmente como um dia de luta contra o preconceito sofrido cotidianamente pela população LGBTQI. O Portal O Dia conversou com membros da comunidade LGBTQI em Teresina, que falaram sobre os avanços e a resistência contra toda forma de opressão.



O cineasta Thiago Furtado é um dos teresinenses vítima de homofobia e diz se sentir invisível pela sociedade. “Quando eu digo que não sou heterossexual, as pessoas param de conversar comigo, de se interessar. Inclusive tenho vivido isso no mercado de trabalho. Eu me torno uma pessoa invisível. Por ser gay, eles anulam a minha existência”, comenta.

O cineasta Thiago Furtado é um dos teresinenses vítima de homofobia. (Foto: Reprodução)



Thiago conta que as opressões contra a população LGBTQI se manifestam das mais variadas formas. Em relação à homofobia, que é o preconceito contra homens homoafetivos, ele ressalta que o preconceito é direcionado principalmente aos gays “afeminados”. “Aqueles mais afeminados são motivo de chacota, e isso se deve ao ódio ao feminino, que acaba atingindo esses gays. Isso é fruto do machismo, por querer negar o lugar de direito das mulheres e também dos gays”, ressalta.



O professor de Filosofia, Augustus Calvacante, também já vivenciou um episódio de discriminação por ser um homem trans. Apesar disso, ele diz acreditar que nos próximos anos o preconceito contra a população LGBTQI diminua. O professor tem quase 6 mil seguidores em sua página no Instagram e revela ter mais aceitação da população mais jovem.



O professor tem quase 6 mil seguidores em sua página no Instagram e revela ter mais aceitação da população mais jovem. (Foto: Reprodução/Instagram)



“A galera dos anos 2000 para cá já tem uma mente mais aberta. Minha irmã tem 17 anos e me aceitou tão de boa que fiquei até surpreso. Essa geração está mais ligada e aceita melhor a diversidade. Tenho esperança que meus filhos viverão em um mundo onde o preconceito não existirá mais”, diz esperançoso.

Grupos de resistência e combate às opressões

Para a coordenadora do Grupo Piauiense de Travestis e Transexuais de Teresina, Emanuelly Almeida, o Dia do Orgulho LGBTQI é uma forma de dar mais visibilidade à população LGBTQI, em especial à população de travestis e transexuais. “Nós ainda sofremos muito preconceito. Essa data dá muita importância para a luta de travestis e transexuais, e vem como um ganho porque a nossa cidade ainda é muito arraigada ao machismo, ao preconceito e ao patriarcalismo”, destaca.

A coordenadora do Gptrans, Emanuelly Almeida.

Os avanços no reconhecimento à população transgênero em Teresina têm sido expressivos nos últimos anos. Atualmente, travestis e transexuais já podem receber atendimento pelo sistema de saúde pública utilizando apenas o nome social. Além disso, nesta quarta-feira (27), a Corregedoria Geral de Justiça do Piauí publicou o provimento que regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos cartórios para alteração do prenome e gênero de travestis e transexuais no registro de nascimento. Com a resolução, o estado se tornou o 9º do Brasil a definir o regulamento sobre esse tema.

Mas não é somente a população trans que tem resistido às opressões e conquistado direitos essenciais. É o que conta a coordenadora do Grupo Matizes, Marinalva Santana. Segundo ela, o grupo tem cobrado ações afirmativas e políticas públicas de enfrentamento à lesbofobia e bifobia, sendo referência em nível nacional para militantes do movimento LGBTQI.

A coordenadora do Grupo Matizes, Marinalva Santana. (Foto: Arquivo O Dia)



“O Matizes tem feito desde 2002 uma luta bem árdua para enfrentar essa discriminação e para que a gente tenha orgulho de ser o que nós somos. Nós, mulheres lésbicas e bissexuais, sofremos em dose dupla a violência de gênero, por sermos mulheres e termos orientação sexual diferente da heteronormativa”, finaliza Marinalva Santana.

Nathalia Amaral