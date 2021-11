No Dia do Doador de Sangue, Hemopi faz campanha para incentivar mais voluntários

Segundo o Hemopi, até julho deste ano, 25 mil pessoas doaram sangue no Piauí. Um número bastante expressivo, se considerarmos que ainda estamos em período de pandemia, devido à Covid-19. De acordo com o Hemocentro do Piauí, o bom resultado de doações de sangue deve-se, também, à Campanha do Junho Vermelho, que atingiu uma meta de quatro mil doações.

O Hemopi espera que, ao longo da semana do doador, a movimentação de voluntários se mantenha na média, entre 100 a 120 doações diárias, semelhante à de 2020. O órgão aproveitou o momento para convidar doadores a comparecer ao hemocentro, inclusive as empresas, que costumam fazer campanhas com seus colaboradores.



Hemocentro

O Hemopi funciona na Rua Primeiro de Maio, 235 - Centro (Sul), Teresina , de segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados de 7h às 17h. “É importante que as pessoas se tornem doadores fidelizados, que doem no mínimo duas vezes por ano. Mulheres podem doar até três vezes por ano e homens podem doar até quatro vezes por ano”, conclui.



Requisitos para doar sangue:

– Ter entre 16 e 69 anos de idade;

(menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou representantes legais)

– Pesar acima de 50 Kg;

– Está em boas condições de saúde;

– Não ter ingerido alimentos gordurosos horas antes da doação;

– Estar alimentado;

– Comparecer ao hemocentro munido dos documentos de identificação.

Dia do Doador de sangue

Doação de sangue é o processo pelo qual um doador voluntário tem seu sangue coletado para armazenamento em um banco de sangue ou hemocentro, para uso subsequente em transfusões de sangue.



O sangue é um composto de células que cumprem funções como levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, defender nosso organismo contra infecções e participar na coagulação. Não existe nada que substitua o sangue.

(Foto: ODIA)

A quantidade de sangue retirada não afeta a sua saúde porque a recuperação é imediatamente após a doação. Uma pessoa adulta tem em média cinco litros de sangue e em uma doação são coletados no máximo 450ml de sangue. É pouco para você e muito para quem precisa! Você passará por uma entrevista que tem o objetivo de dar maior segurança para você e aos pacientes que receberão o seu sangue. Seja sincero ao responder as perguntas!

Todo sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas e plasma) e assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são distribuídos para os hospitais para atender aos casos de emergência e aos pacientes internados.

Data instituída pelo Decreto nº 53.988/1.964

(Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde do MS. Dicas em Saúde)