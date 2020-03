O programa Rota do Dia, da TV O DIA, está de cara nova. O apresentador Andrey Morais, de 45 anos, mistura humor às notícias policiais veiculadas de segunda a sexta-feira no Canal 23.1. Natural de Parnaíba e com raízes em Esperantina e Teresina, Andrey começou muito jovem nas rádios e há alguns anos se encontrou na TV.

“Desde pequeno, eu já imitava quase todos os desenhos animados e achava que era uma coisa que todo mundo fazia. Quando eu cresci, descobri que era um dom e, a partir de um amigo que era radialista, comecei a me interessar pelo rádio e ficava batendo nas portas das emissoras”, lembra.

A primeira experiência de Andrey foi na Litoral FM como operador de rádio durante a madrugada. Sua função era colocar música. Algum tempo depois, ele começou a falar a hora certa e, com um mês, foi liberado para falar outras coisas. Três meses depois, já tinha um programa no melhor horário da rádio e era o locutor mais ouvido - o que chamou a atenção de uma rádio instalada em Teresina.

“Quando fui chamado, foi uma surpresa para mim. Um ano depois passei no teste da Jovem Pan em Brasília. Fiz o teste com 32 locutores, a emissora seria uma das nacionais junto com São Paulo. E por conta de fazer humor, eu fiz o piloto e coloquei imitações no final e fui chamado. Depois me chamaram para o Rádio Jornal de Brasília, onde trabalhei por 5 anos”, explica Andrey.





No comando do Rota do Dia, Andrey Morais mistura humor e notícias policiais. Reprodução

Depois dessas experiências, o comunicador retornou para Parnaíba-PI, quando foi convidado para abrir uma rádio em Tocantins. Em seguida, se mudou pra Palmas e trabalhou com rádio e TV por 9 anos. Antes de começar na TV O DIA, o radialista estava trabalhando com campanha política e caricato para produtoras no litoral piauiense. Nesta época, outra paixão voltou: o surf, que era o esporte da sua infância.

Dentre as personalidades nacionais que Andrey imita estão o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, a apresentadora Marilia Gabriela, o ex-jogador Ronaldo fenômeno e o cantor Caetano Veloso. Dos desenhos animados, seus favoritos são Bob Esponja, Mickey e Scooby Doo. Com 25 anos na área da comunicação, o parnaibano teve experiências em emissoras de Tocantins, onde foi repórter de matérias carnavalescas a policiais. No Rota do Dia, Andrey Morais pretende inovar.

“A nossa novidade é a bagunça, gosto muito de brincar, fazer humor, e quero agradar ao público e fazer com que as pessoas se vejam na televisão da forma mais natural possível. Mesmo o programa com matérias pesadas, não consigo fazer a coisa só seria, meu estilo é igual do Sikêra Júnior (apresentador do programa Alerta Nacional, da Rede TV!)”, conclui.

Sandy Swamy, do Jornal O Dia