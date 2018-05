No sexto dia de greve dos caminhoneiros, quatro pontos continuam interditados parcialmente nas rodovias federais do Piauí. Segundo balanço divulgado na tarde deste sábado (26) pela Polícia Rodoviária Federal, os municípios que ainda possuem bloqueios nas estradas são Teresina, Picos, Bom Jesus e Floriano.

No 6º dia de greve, quatro pontos continuam interditados no Piauí. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



De acordo com a PRF, estão sendo mantidos corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, combustíveis e outras cargas. Em Teresina, os caminhoneiros que estão bloqueando o km 01 da BR-316, na Tabuleta, estão permitindo a passagem de veículos de passeio, ambulâncias, ônibus e carros oficiais.

Veja os pontos de bloqueio no estado na tarde de hoje: BR- 316, km 323, em Picos; BR-230, km 306, em Floriano; BR-135, km 351, em Bom Jesus; BR-316, km 01, em Teresina. Não há previsão para a liberação.

Brasil

Em relatório divulgado às 11h30 deste sábado, a PRF informou que 596 pontos ativos de bloqueios são registrados em todo o Brasil. Segundo o órgão, a maioria dos bloqueios são parciais e não causam prejuízo à livre circulação. Também foram registrados 544 pontos desbloqueados no período de 00h a 11h30.

Combustível para viaturas

Diante da falta de combustível em vários postos da capital e do interior do estado, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí informou que vai garantir o abastecimento das viaturas para atividades básicas da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo nota enviada ao Portal O Dia, o órgão reiterou que não faltou combustível para as viaturas até o presente momento. A informação é de que a comandante do gerenciamento de crise da Polícia Militar, coronel Júlia Beatriz, firmou um acordo com os caminhoneiros para que o combustível destinado aos serviços essenciais do Estado não fossem barrados nos bloqueios dos caminhoneiros.

Nathalia Amaral