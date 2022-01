Nível do Rio Parnaíba deve estabilizar em Teresina, diz Defesa Civil

O nível do Rio Parnaíba, em Teresina, subiu consideravelmente desde que o Sul do Estado começou registrar as pancadas de chuvas na segunda quinzena de dezembro. No último domingo (02), o rio na Capital chegou à vazão de 5,19 m e ultrapassou a cota de atenção, que é de 4,80 m. Apesar da elevação, a cidade ainda não alcançou a cota de alerta de inundação, que é de 5,50 m, de acordo com os parâmetros do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A Defesa Civil do Piauí (Sedec), por sua vez, calcula que o volume da água não deve sofrer alteração que possa causar inundações. No final da manhã desta segunda-feira (03), a Sedec comunicou que a vazão do Rio Parnaíba deve se instabilizar em Teresina pelas próximas oito horas e que a situação está controlada.

O órgão monitora ainda o volume do Parnaíba nos municípios do interior do Estado, onde há diferentes níveis de vazão.

Parnaíba e Floriano

O nível do Parnaíba nas duas cidades está acima da cota de alerta. A previsão é de redução dos volumes e sem risco imediato de inundação.

Luzilândia

Para Luzilândia, a Defesa Civil alertou que a cota do rio Parnaíba deve aumentar nas próximas 12 horas e ultrapassar a cota de atenção em 48cm.

Uruçuí

Já em Uruçuí, onde o Rio Parnaíba recebe água dos rios Uruçuí Preto e Balsas, haverá aumento da vazão da ordem de 2.050m³/s.

Outros rios

Os boletins recebidos pela Defesa Civil apontam ainda que os rios Poti, em Teresina; Marataoãn, em Barras; e Longá, em Esperantina, permanecem em condições normais que serão mantidas nas próximas horas.

