Nível do rio Longá baixa e passarela da Cachoeira do Urubu é liberada

Após quatro dias interditada, a passarela do Parque Ecológico Cachoeira do Urubu foi liberada pelo Corpo de Bombeiros. Devido às fortes chuvas no Estado, o nível do rio Longá subiu mais de 8 metros, chegando próximo a passarela. Por questões de segurança, o trecho que liga os municípios de Esperantina e Batalha estava interditado desde o último dia (18).

Segundo o tenente o tenente Arnaldo Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, a situação no local está estabilizada. “O nível do rio baixou quase 3 metros. O que nos dá uma margem segura para liberar a passagem. A tendência é que não demore muito para que o rio volte ao seu nível normal”, explica.

O tente informa ainda que o rio Longá chegou a marca de 8,20 metros acima do nível normal. Nesta sexta-feira (20), o nível do rio estava em 6,9 metros.

Leia também:

Passarela da Cachoeira do Urubu é interditada para evitar acidentes; vídeo



Esperantina

Com a redução do nível das águas do rio, a força-tarefa do realizou nesta sexta-feira (20) uma vistoria em Esperantina, município que fica a cerca de 203 Km da capital, e classificou a situação da cidade também como estável. As famílias afetadas pela cheia do rio, que estavam alojadas em escolas públicas da cidade, já estão retornando para suas residências. A expectativa é que a partir da próxima terça-feira (24), as instituições funcionem normalmente.





Nayara FelizardoGeici Mello