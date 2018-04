Nível do Parnaíba sobe 62 cm e atinge cota de atenção em Teresina e Floriano

O nível do Rio Parnaíba subiu 62 centímetros entre as 16 horas da última quarta-feira (11) e as 16 horas desta quinta, na cidade de Teresina, passando de 4,38 metros para 5 metros, altura que está na chamada "cota de atenção".

Os dados, informados à reportagem do portal O DIA pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), foram coletados na estação situada próximo à Ponte da Tabuleta, na zona sul da capital.

Encontro dos rios Parnaíba e Poti, na zona norte da capital (Foto: Jailson Soares / O DIA)

O engenheiro hidrólogo Cláudio Damasceno explica que naquela área a cota de atenção do Parnaíba inicia em 4,9 metros, enquanto a cota de alerta começa aos 5,5 metros, e a cota de inundação a partir dos 6,87 metros. Abaixo de 4,9 metros o rio está na cota normal.

Mapa da CPRM mostra que em Floriano e em Teresina nível do Rio Parnaíba está na cota de atenção, enquanto em Luzilândia já atingiu a cota de alerta (Imagem: Reprodução / Google Maps / CPRM)

Segundo Damasceno, a última inundação em Teresina provocada pelo Rio Parnaíba ocorreu há pouco mais de 30 anos. E, por enquanto, a cidade ainda não corre esse risco, embora o rio esteja com uma tendência de elevação do seu nível, sobretudo por conta da abertura das comportas da Usina de Boa Esperança e das chuvas intensas que têm sido registradas no estado.

O Rio Parnaíba também está na cota de atenção na cidade de Floriano, que faz divisa com a cidade de Barão de Grajaú (MA), no sul do Piauí. Já em Luzilândia, no norte do estado, a situação é mais preocupante, pois o rio já atingiu a cota de alerta, que antecede o nível de inundação.

Cláudio Damasceno explica que a água liberada da Usina de Boa Esperança leva de três a quatro dias para chegar a Teresina e às cidades do norte do Piauí. Como na última quarta-feira a vazão defluente (volume de água que sai da usina) foi elevada para 1.400 metros cúbicos por segundo, esse montante extra de água deve chegar a Teresina e Luzilândia apenas no fim de semana.

O engenheiro hidrólogo da CPRM afirma que a situação em Luzilândia pode se agravar se houver mais chuvas intensas nos próximos dias nas bacias do Rio Parnaíba e do Rio Poti, que se encontram em Teresina.

Rio Poti teve nível reduzido 77 cm de meia-noite até a tarde de quinta

Enquanto o Parnaíba teve seu nível aumentado nas últimas 24 horas, o Rio Poti está decrescendo. Na estação situada na Fazenda Cantinho, próximo à Curva São Paulo, a água chegou a 9,11 metros à meia-noite de quinta, e durante a tarde chegou a 8,34 metros, uma redução de 77 centímetros.

Rio Poti teve seu nível reduzido cerca de 80 centímetros nesta quinta-feira (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Cícero Portela