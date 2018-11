Nas redes socais, Whindersson critica condições ruins dos estádios do Piauí

O Youtuber piauiense Whindersson Nunes usou as redes sociais para fazer duras críticas à situação de alguns estádios esportivos do Estado. Whindersson disse estar procurando um local para promover um jogo de futebol beneficente no Piauí, mas disse que as instalações disponíveis estão “jogadas às traças”.



O desabafo foi feito em sua conta oficial do Twitter. Whinderson escreveu, nesta quarta-feira (14) “Tô procurando aqui um lugar para fazer um jogo beneficente em Teresina, o Lindolfo Monteiro tá interditado, o Albertão, me mandaram aqui uma foto tá só os pedaços. Rapaz, o esporte piauiense é mto desvalorizado (sic.)”.

Em resposta na postagem, alguns seguidores sugeriram outros locais para a realização do evento, como a Nova Potycabana, o campo de futebol do Clube da Adufpi e do Clube da Caixa Econômica. Outros apontaram o Centro de Treinamento do River como um local apropriado para receber o jogo beneficente. Há ainda os que aproveitaram a postagem para fazer críticas à administração municipal e estadual. “Se fosse só o esporte...”, disse uma seguidora. Outro escreveu “Faz na frente da Prefeitura como protesto”.

Em uma segunda publicação, Whindersson postou uma imagem do Estádio Albertão com a legenda “descaso demais, cara”. Nos comentários, os seguidores endossaram o discurso do youtuber. Um deles perguntou a Whindersson onde fica o estádio da foto e o youtuber respondeu “Teresina Piauí, mais de 50 mil pessoas a capacidade, entregue às traças”. A imagem já tem 1,9 mil curtidas e mais de 70 compartilhamentos.

Os estádios

O Estádio Albertão é o maior do Piauí e o terceiro maior do Nordeste, tendo sido inaugurado em 1973 com capacidade para receber até 60 mil pessoas. Atualmente, só uma das arquibancadas do estádio está liberada para uso, o que permite a entrada de apenas 5 mil torcedores. Provocado pelo Ministério Público devido à precariedade da estrutura física do local, o Governo do Estado do Piauí realizou algumas obras nos últimos anos, mas mesmo assim, o estádio ainda não consegue operar em toda sua capacidade.

Já o Estádio Lindolfo Monteiro está fechado para reformas desde janeiro deste ano. De lá para cá, dois prazos de entrega foram dados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), mas nenhuma delas chegou a ser cumprida de fato. No último mês de setembro, os jogos do Campeonato Piauiense Sub17 tiveram que mudar de endereço e serem realizados no Albertão devido à indefinição na reabertura do Lindolfo Monteiro. Outra competição que também precisou mudar de lugar foi a Copa Batom de Futebol Feminino.

Maria Clara Estrêla