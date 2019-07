Na praia de Atalaia, Ecotur anima multidão com atividades esportivas

O sábado na praia de Atalaia, em Luís Correia, foi marcado por uma série de ações do projeto Ecotur, que busca sensibilizar a sociedade para a importância de adotar um estilo de vida mais sustentável.



A iniciativa é realizada pelo Sistema O DIA de Comunicação, em parceria com o grupo Unimed, o Restaurante Alemão, a Barraca Carlitu's, o Parnaíba Shopping, o Arrey Hotel Beach e a AK Moda Praia.





Fotos: Jailson Soares/O DIA

O Governo do Estado também apoia a ação, por meio da Secretaria de Turismo, da Fundação de Esportes do Piauí e da Coordenadoria de Comunicação.

Com mais de 15 edições, o projeto Ecotur este ano busca conscientizar os turistas sobretudo acerca da necessidade de se reduzir com urgência o uso de plástico, que é um dos principais vilões responsáveis pela poluição dos oceanos.

Neste sábado, além da distribuição de brindes e de guias com orientações sobre preservação ambiental e com dicas sobre o turismo no litoral piauiense, o Ecotur também ofereceu atividades de lazer e entretenimento aos frequentadores da praia de Atalaia.

Juntamente com a Fundespi, o Ecotur realizou diversas atividades, como aula de zumba, futebol de areia, vôlei, futevôlei, surf, kitesurf, minimaratonas para crianças, dentre outras práticas esportivas.

Júnior Macêdo, diretor de desportos da Fundespi, ressalta que o Governo do Estado tem realizado nos meses de férias uma série de eventos no litoral e em várias outras regiões do estado. "Além das atividades esportivas, os turistas têm acesso a serviços de várias secretarias, como a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Turismo, Secretaria de Segurança e Secretaria de Saúde", pontua Macêdo.

Equipes da Unimed e do Parnaíba Shopping também participaram da mobilização do Ecotur na praia de Atalaia, que envolveu dezenas de turistas e de nativos do litoral.

Cícero Portela