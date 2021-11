Na COP26, Wellington Dias apresentará projeto PRO Verde

O governador do Piauí, Wellington Dias, embarca para Glasgow, na Escócia - onde é realizado 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) - no próximo sábado (06). Presidente do Consórcio Nordeste, Dias vai apresentar um projeto que pretende plantar um total de 45 milhões de novas árvores nos nove estados da região.

O PRO Verde, como foi batizado o programa, tem como objetivo reduzir os efeitos das mudanças climáticas no Nordeste com o reflorestamento e usar mão de obra remunerada da população nativa. O início do plantio das mudas está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.

“Vamos pagar para famílias de baixa renda fazerem a produção de mudas de plantas nativas de cada bioma e frutíferas, para agro florestas, gerando renda na produção e cultivo de árvores e ainda com perspectiva de renda e produção de frutas típicas destes biomas”, disse Wellington.

De acordo com o chefe do Executivo piauiense, o Piauí apresentará o compromisso de produzir cinco milhões de novas árvores em cinco anos. O PRO Verde possui captação de recursos previsto na ordem de US$ 8 milhões, sendo US$ 8 por árvore.

Wellington explicou que a os recursos serão oriundo de continuações de pessoas físicas, jurídicas, fundos e governos do Brasil e do mundo que garantirão receita para Fundo Estadual do Meio Ambiente. Com cerca de 2/3 da área territorial do Piauí com reserva natural, o estado quer uma compensação por parte de quem emite CO2.

“Temos pouco tempo para garantir condições de vida no planeta, ou mais 5 graus de elevação média da temperatura e a vida humana já não resistirá. Para nós piauienses, o risco também é maior, se seguir aumentando a temperatura. Se já chegamos a 45 graus ou mais em alguns municípios, imagine com mais 5 graus”, disse Wellington Dias.

