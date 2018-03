Mutirões de Cirurgias atenderam mais de 180 crianças no final de semana

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou neste final de semana, 10 e 11, a primeira etapa do Mutirão de Cirurgias Eletivas Pediátricas. Somente em dois dias, foram 182 crianças atendidas com consultas, sendo que 118 precisam de intervenção cirúrgica. Dessas, já foram realizadas 51 cirurgias, tanto no sábado (10) como domingo (11), em três hospitais da rede estadual.



A vice-governadora Margarete Coelho e o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, acompanharam a realização do Mutirão no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Somente lá, foram 23 cirurgias realizadas. Para todo Estado, serão mais de mil procedimentos em dois meses. “A pediatria tem uma grande escassez de profissionais especialistas e isso faz termos uma fila grande de cirurgias pediátricas. Mas o Mutirão de Cirurgias vai oportunizar mil procedimentos para todo o Piauí. É um grande avanço que vai trazer desenvolvimento e qualidade de vida para nossas crianças”, afirmou Margarete.

Quem comemorava os resultados era o senhor Josivaldo Silva, de Floriano, que levou seus três filhos para ser operados no Mutirão: a Katya Milena e o Arthur Gabriel fez cirurgia de hérnia umbilical e o David Felipe, de fimose. No pós-operatório, eles estavam na mesma enfermaria, acompanhados dos pais, que elogiaram a iniciativa da Secretaria. “Graças a Deus, foram todos operados, bem recebidos. Atendimento foi 10. Peço que os pais tragam seus filhos, que não vão se arrepender. Uma iniciativa muito boa”, relatou o pai. As três crianças já receberam alta do Hospital de Floriano.

Já de alta do Hospital, as gêmeas Maria Vitória e Clara Vitória também foram atendidas no sábado, no Mutirão. Elas foram submetidas a uma cirurgia de hérnia umbilical. A mãe Rosangela Silva reconhece o quanto as filhas foram bem atendidas e ainda aconselhou aos demais pais procurarem o hospital. “Se seus filhos precisarem de uma cirurgia, podem vir também”, disse.

Em Oeiras, no Hospital Regional Deolindo Couto, foram 18 procedimentos cirúrgicos realizados neste domingo, 11, e mais de 30 consultas feitas ontem (10). O João Miguel, de um ano, foi uma das crianças consultadas, mas que não precisou de cirurgia. A mãe dele, Cleide Regina, contou que desde o nascimento dele tinha dúvidas se ele precisava ou não passar por uma cirurgia.

“Depois da consulta com o cirurgião pediátrico, fiquei tranquila em saber que ele não vai precisar da cirurgia. Fomos bem atendidos no hospital e o médico explicou tudo. Sem falar que foi bem mais perto de nossa casa (eles moram em Campinas do Piauí), nem precisamos ir para Teresina, que é muito dispendioso”.

No Hospital Regional Gerson Castelo Branco, em Luzilândia, foram 10 cirurgias neste domingo e 18 já estão agendadas.

“É uma satisfação poder acompanhar de perto e ver o quanto avançamos em levar para mais perto das pessoas esse serviço de saúde. Para a família e as crianças, realizar um procedimento que precisam de forma rápida, com resolutividade e próximo de sua casa, significando mais qualidade de vida”, afirmou Florentino Neto.

