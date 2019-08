Um presente para Teresina. Esse é o nome da exposição fotográfica aberta nesta terça-feira (20), no Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes, que reúne várias imagens de Teresina, sob o olhar da fotógrafa Margareth Leite. Como o nome sugere, a exposição é um presente para a capital, que completou 167 anos.

“Essa é uma forma de presentear e de exaltar a beleza de Teresina. A exposição ficará aberta para visitação, durante um mês, no Museu do Piauí, e esperamos que as pessoas conheçam e se encantem com essa Teresina, registrada pelo olhar da fotógrafa Margareth Leite”, afirma o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo.

Museu do Piauí recebe exposição fotográfica “Um presente para Teresina”. (Foto: Divulgação/Ccom)



Ele ressalta ainda que a ideia é levar a exposição para outros locais. “Em Parnaíba, também abrimos uma exposição com fotos da cidade e queremos fazer o mesmo em outros municípios”, completou.

A exposição ficará aberta para visitação no Museu do Piauí, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h. Entre as imagens que fazem parte da exposição, estão alguns cartões-postais de Teresina, como o Palácio de Karnak, a estação ferroviária Frei Serafim, na avenida Miguel Rosa, as pontes Metálica e Estaiada e a Central de Artesanato Mestre Dezinho.

Da Redação