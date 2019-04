Museu do Piauí realiza 17ª Semana dos Povos Indígenas até quarta-feira

Celebrar a cultura indígena e evidenciar a sua contribuição para a sociedade brasileira. Esses são alguns dos objetivos da 17ª Semana dos Povos Indígenas que O Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes realiza de 15 a 17 de abril. A programação começa na segunda-feira (15), a partir das 9h, com realização do “Ritual Toré”, com comunidades indígenas do Piauí.

Às 10 horas haverá abertura da exposição “Indígenas do Piauí: Faces de uma Identidade, ontem e sempre!!! do artista plástico Orlando Bonfim. Ainda pela manhã, vai acontecer palestra sobre o tema “População Indígena do Piauí, com Leonardo Santana Passos, chefe da unidade do IBGE no Piauí.



Foto: Divulgação

Durante a tarde, acontecerá Mesa Redonda com “Diálogos sobre política públicas para os povos indígenas do Piauí”, com participação de lideranças indígenas piauienses, incluindo Tabajara, Tabajara e Tapuia, Tabajara Ypi, Kariri e Gamela, órgãos governamentais e representantes da UESPI e UFPI.

A programação segue na terça-feira (16) com projeto sobre ações de saúde direcionadas aos povos indígenas. Durante a tarde haverá aula temática ‘Por uma nova história dos povos indígenas”, com professores do Programa Educativo do MUP.

A Semana segue com programação até quarta-feira (17). A partir das 8h30 tem Cine Diálogo e encerrará com exposição de filmes, no Auditório Maestrina Cloris, no IFPI Campus Teresina Central.

Jornal O Dia