Museu do Mar, em Parnaíba, vai conter esqueleto de baleia de 16 metros

Um esqueleto de uma baleia cachalote com 16 metros de extensão será um dos grandes atrativos do Museu do Mar, localizado no Porto das Barcas, na cidade de Parnaíba, que será inaugurado nesta sexta-feira (2). O museu, que já é considerado o maior do Piauí, levará o nome do empresário João Claudino e é uma das apostas na reestruturação do turismo no litoral do estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o acervo do local conta ainda com a ossada de um peixe-boi, a réplica de um esqueleto de um boto cinza, que é típico no Delta do Parnaíba, e barcos em tamanho real. O idealizador do projeto do Museu do Mar, o arquiteto Paulo Vasconcelos, dividiu o espaço em três sessões.

Na primeira, se encontram peças que levam em consideração os costumes e crenças do com homem do Delta. A segunda seção traz as belezas da natureza do Delta do Parnaíba, nela são tratadas as questões ambientais. Já a terceira seção é dedicada a evolução náutica ao longo dos anos com a exposição de 11 embarcações.

Foto: Divulgação / Secult

O Museu do Mar integra o complexo do Porto das Barcas, que recebeu obra de construção e recuperação de 10 mil metros. Agora, o local passa a contar com lojas, pousada, galpão, restaurante, Praça das Ruínas, um píer para a volta das embarcações, ateliê, biblioteca e uma museografia, além de um teatro com capacidade de 40 pessoas.

“Vamos devolver o local que simboliza o nascimento de Parnaíba, onde dentro deste complexo construímos um espaço que conta um pouco da história da região, que é o Museu do Mar do Delta do Parnaíba Seu João Claudino, uma das grandes novidades. Nele há salas interativas que abordam a história, os costumes e a fé dos pescadores”, comentou o secretário de estado da Cultura, Fábio Novo.

A solenidade de inauguração acontece nesta sexta-feira (2), às 17h, terá a presença do governador Wellington Dias.

