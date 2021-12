Museu da Natureza e Museu do Homem Americano reabrem ao público dia 22 de dezembro

Fechados desde março de 2020 devido à pandemia do coronavírus, o Museu da Natureza (MuNa) localizado no município de Coronel José Dias e o Museu do Homem Americano, em São Raimundo Nonato, reabrem ao público no dia 22 de dezembro.

(Foto: Reprodução/FUMDHAM)

Segundo a direção, ambos contarão com vendas antecipadas de ingressos na recepção de cada museu. O número de visitantes é limitado a 200 pessoas por dia e o horário de visitação será das 13h às 19h.

A informação foi divulgada nas redes sociais das instituições, onde o comunicado informa que será permitida a entrada de grupos de até 8 pessoas a cada 10 minutos. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras e o distanciamento social.







Sobre o Museu da Natureza

Idealizado pela arqueóloga Niéce Guindon, membro titular de Ciências Sociais da Academia Brasileira de Ciências, e pela Fundação do Homem Americano (FUMDHAM), o Museu foi criado com o intuito de mostrar os impactos climáticos nas constantes transformações da fauna e da flora.

(Foto: Reprodução/FUMDHAM)

Inaugurado em dezembro de 2018, o Museu da Natureza conta com diversas exposições, fósseis e meios tecnológicos que contam a respeito da criação do universo e surgimento da raça humana.

Museu do Homem Americano

Situado na sede da Fundação Museu do Homem Americano, o Museu foi criado a fim de divulgar a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos na região. Além disso, é considerado um dos principais sítios arqueológicos do Brasil.



(Foto: Reprodução/FUMDHAM)

O acervo do local conta com diversas peças encontradas ao longo de mais de quatro décadas de pesquisas e trabalhos arqueológicos dentro do Parque Nacional Serra da Capivara. Lá, existem cerca de 700 sítios arqueológicos com pinturas que datam até 12 mil anos atrás.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FUMDHAMAdriana Magalhães